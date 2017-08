Půjčit si peníze a neprohloupit je umění. Přečtěte si, jak na to!

Společnost se mění a s ní i přístup k půjčování. Život na dluh je běžný pro stále více lidí, což samo o sobě nemusí být nebezpečné. Předpokladem však je, že se dlužník k půjčce postaví zodpovědně a dodrží zásady bezpečného půjčování. Zodpovědnost by samozřejmě měla být také na straně věřitele. Do dluhové pasti lze spadnout i kvůli menší částce, a proto byste měli do úvěrového vztahu vstoupit pouze v případě, že rozumíte všem stanoveným podmínkám a domyslíte si důsledky nesplácení. Co všechno byste měli vědět a jak postupovat při výběru půjčky, se dočtete v tomto článku.

zdroj: DF

Chovejte se zodpovědně

Půjčka je jako magnet. Dlužník potřebuje peníze, a jakmile se mu naskytne první příležitost, přestává racionálně přemýšlet. Vnímá pouze okamžitý efekt, ale už si neuvědomuje, jak splátky ovlivní jeho život v dlouhodobém horizontu. Přitom by se měl důvěrně seznámit s úvěrem (bez ohledu na to, zda je to rychlá půjčka do výplaty či jiný typ půjčky), zamyslet se nad svým rozpočtem a stanovit limity a domyslet si situace, kdy nebude moct splácet. Jinými slovy – nikdy si nepůjčujte s tím, že „to určitě nějak dopadne“. Nezapomeňte, že půjčka ovlivní i život vašich nejbližších.

Co byste měli vědět a jak se zachovat?

Základním předpokladem bezpečného půjčování je oslovení solidní úvěrové společnosti. Měli byste porovnat parametry nabízených produktů, ale také nefinanční kritéria – tedy smluvní podmínky související s nesplácením, sankcemi za prodlení apod. V současné době na trhu působí pouze společnosti, které splnily přísná pravidla a registrovaly se u ČNB. Nabídkám soukromých věřitelů se raději vyhněte obloukem.

Nikdy nepodepisujte smlouvu před tím, než si ji důkladně přečtete. Pokud některým bodům nerozumíte, vyžádejte si dokumentaci s sebou a zkonzultujte její obsah s někým, kdo vám dokáže poradit. Máte-li zájem o půjčky online, veškeré dokumenty by měly být volně dostupné přímo na webu.

Neposkytnou-li vám půjčku značkové úvěrové společnosti, pravděpodobně k tomu mají dobrý důvod. Případná půjčka od lichváře by vám rozhodně nepomohla. Raději se zamyslete nad svým rozpočtem a radikálně změňte přístup k financím.

Dostanete-li se do problémů se splácením, nestrkejte hlavu do písku a ihned se obraťte na danou úvěrovou společnost. Ta je na takovou situaci připravena a jistě se s vámi dohodne na odkladu či změně výše splátek. Velkou chybou je půjčování kvůli jiným dluhům. Splácení půjčky jinou půjčkou nikdy nekončí dobře. Proto mají renomovaní poskytovatelé nástroje, kterými nestandardní situace řeší.

V České republice působí několik neziskových organizací, které poskytují bezplatné poradenství a pomáhají klientům při řešení finančních problémů. Případné problémy můžete zkonzultovat s nimi.

Jak si správně vybrat spotřebitelský úvěr a nešlápnout vedle?

V prvé řadě si zjistěte všechny důležité informace o úvěrové společnosti, od které si chcete půjčit. Zaměřte se na obchodní historii, členství v nezávislých organizacích (například APNÚ - Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů) a sídlo. Informace si ověřte u více zdrojů.

Před uzavřením smlouvy prostudujte podmínky a spočítejte si, jak vysoké splátky budete hradit a kolik se přeplatíte. Zároveň platí, že kvalitní rychlá půjčka nikdy není podmíněna ručením nemovitostí – bude-li to po vás věřitel požadovat, není seriózní a neměli byste s ním jednat.

Nikdy nepodepisujte formulář s prázdnými kolonkami. Tvrdí-li vám věřitel, že si je doplní později, pravděpodobně se jedná o podvodníka.

Půjčku zařizujte z pohodlí domova a nezvěte si finanční poradce domů. Solidní úvěrové společnosti umožňují jednoduché sjednání půjčky přes internet. Nikdo na vás nebude tlačit a ovlivňovat vaše rozhodnutí.

