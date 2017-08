Jak udržet auto ve formě? Pomůže kvalitní palivo, servisní plán i zvýšení výkonu

Investice do automobilu, ať již ojetého nebo nového, patří podobně jako koupě bytu či domu mezi největší finanční výdaje každé domácnosti. Aby vůz svému majiteli sloužil spolehlivě, a pokud možno co nejdéle, je dobré dodržovat několik jednoduchých zásad. Podívejte se na naše tipy, jak udržet auto ve formě.

Tip 1: Nechávejte motor zahřát

Na spolehlivost a životnost auta má v prvé řadě velký vliv to, jak se s vozem zachází. Zejména naftové a v dnešní době moderní downsizingové motory jsou na to velmi citlivé. „Předně je dobré dávat si pozor na vytáčení takového motoru do vysokých otáček za studena. Motoru zpravidla deset až patnáct minut trvá, než se zahřeje na tu správnou provozní teplotu. U vozů s turbodmychadlem je pak rovněž vhodné nechat auto po zastavení ještě několik desítek sekund běžet na volnoběh, aby se turbo stihlo dochladit,“ říká David Šimčík ze společnosti Profichip.

Tip 2: Řaďte s citem, motor nepodtáčejte

Auto šetřete i při samotné jízdě. Snažte se řadit v optimálním spektru otáček a motor zbytečně nepřetáčejte. Platí to však i obráceně, motor není dobré ani podtáčet. Do táhlých kopců se proto nebojte podřadit na nižší převodový stupeň, jízda v padesátikilometrové rychlosti na pětku pod 1500 otáček za minutu značné řádce motorizací rozhodně moc neprospívá.

Tip 3: Palivo vybírejte pečlivě

Podobně jako styl jízdy má vliv na stav vašeho automobilu i volba paliva. Moderní motory jsou na kvalitu benzínu či nafty citlivé a tankovat z pochybných zdrojů se vám proto nemusí vyplatit, nekvalitní nafta může mít na svědomí například poruchu vstřikování. Kvalitu pohonných hmot v Česku sleduje česká obchodní inspekce, která čas od času „provinilce“ mezi čerpacími stanicemi zveřejňuje. Nekvalitní palivo můžete poznat i sami, například tím, že autu poklesne výkon nebo se zvýší spotřeba.

Tip 4: Optimalizace softwaru v řídicí jednotce zvýší výkon a sníží spotřebu

Řada producentů aut dnes pro zvýšení prodejů uvádí na trh hned několik variant jednoho modelu, které se liší cenou, výbavou a výkonem, ale základ motoru je pořád stejný. Majitelům vozů se tak otvírá další možnost, jak svého nablýskaného miláčka mohou vylepšit. „Výkonové tolerance motoru zanechané výrobcem umožňují u těchto vozů provést chiptuning, neboli optimalizaci softwaru v řídicí jednotce automobilu. Touto úpravou lze bezpečně docílit navýšení výkonu až o třicet procent bez negativních dopadů na samotný motor nebo záruku na vůz. U přeplňovaných motorů má rovněž vliv na spotřebu auta. Podle varianty úpravy softwaru je úspora na pohonných hmotách až patnáct procent,“ vysvětluje David Šimčík.





Tip 5: Nečekejte, až se něco rozbije

U nového či jen lehce ojetého auta mají majitelé zpravidla k dispozici servisní knížku se záznamy o všech výměnách provozních kapalin či filtrů a opravách, které u auta proběhly. U staršího vozu, který servisní knížku z nějakého důvodu nemá, je pak potřeba si dobu, kdy je olej a filtry nutné vyměnit, odhadnout. Obecně se doporučuje olej měnit nejpozději po patnácti tisících najetých kilometrech. Předejdete tím rychlejšímu opotřebení motoru, ale také třeba turbodmychadla, jehož výměna patří mezi významné investice. Otálet se nevyplatí ani s výměnou opotřebených součástek. Výměnu brzd, rozvodů, ale třeba i akumulátoru proto zbytečně neodkládejte, protože hnát je až na hranici jejich životnosti se rovná riziku, že vás auto nechá někde stát a vadná součástka navíc může napáchat další škody.

