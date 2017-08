Čerpacích stanic je díky novým CNG plničkám opět přes 7000. Biopaliva se téměř neprodávají

Zatímco ke konci loňského roku celkový počet čerpacích stanic v Česku po letech růstu klesl, za první pololetí 2017 se opět vrátil nad 7000. Pro běžného motoristu má však význam hlavně počet veřejných stanic a těch přibývá neustále již 9 let v řadě. Poslední dobou je to však hlavně zásluhou dynamicky se rozšiřující sítě plnicích stanic CNG. Čerpacích stanic nabízejících paliva s vyšší koncentrací biosložek ale ubylo. Kvůli vyšším spotřebním daním se totiž biopaliva stala takřka neprodejná.

Síť čerpacích stanic v Česku je ve srovnání s ostatními zeměmi velmi hustá. Vezmeme-li v úvahu pro běžného řidiče relevantní veřejné čerpací stanice, narazíme na pumpu teoreticky každých 14 kilometrů. Veřejných čerpacích stanic je dle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ke konci června celkem 3931, tedy něco přes 56 % z celkového počtu 7004. Za letošní rok se celkový počet čerpacích stanic zvýšil o 25 a přibyly hlavně ty veřejné. Velkou část z tohoto počtu však tvoří plnicí stanice CNG, jejichž počet vzrostl dle evidence MPO za první pololetí o 18. Neznamená to ale, že stejným tempem rostla i hustota celé sítě čerpacích stanic. „MPO eviduje čerpací stanice dle vlastníků a vzhledem k tomu, že nové CNG či LPG plnicí stanice vznikají většinou v areálech stávajících klasických čerpacích stanic jiného vlastníka, jsou mnohdy na stejném místě evidovány dvě různé čerpací stanice, byť obsluha může být společná,“ uvádí Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která firmám poskytuje tankovací karty pro odběr nafty, benzínu i CNG. Plnicí stanice CNG v letošním prvním pololetí přibývaly nejrychlejším tempem. „Letošní rok je ve znamení rozšiřování sítě plnicích stanic CNG. Například společnost innogy zprovoznila začátkem srpna další dvě stanice ve Znojmě a v Liberci a celkem jich letos plánuje otevřít deset,“ dodává Damir Duraković.

Loňské zvýšení spotřební daně u vysokoprocentních biopaliv a nově zavedené daňové sazby u čistých biopaliv způsobilo, že se od začátku roku 2016 tato paliva stala prakticky neprodejná. Počet čerpacích stanic nabízejících biopaliva je tak podle MPO značně nejasný. Některé produkty se totiž staly na trhu z cenových důvodů nekonkurenceschopnými a čerpací stanice ruší jejich prodej. Na tom nemění nic ani snížení spotřebních daní na některá biopaliva od začátku července. „Cenový rozdíl fosilního paliva a biopaliva je stále tak velký, že i aktuálně platná spotřební daň neumožňuje směsná paliva a čistá biopaliva prodávat, aniž by si zákazník připlatil nebo měl prodejce ztrátu,“ upozorňuje Ivan Indráček, předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů ČR. Podle něj by se biopaliva zpětně mohla zařadit do standardní nabídky jen tehdy, pokud významně stoupne cena ropy, sníží se spotřební daň na biopaliva nebo budou přijata restriktivní opatření, která donutí distributory tato paliva na trh dodávat i se ztrátou. Žádný z nastíněných scénářů však nepovažuje Indráček za pravděpodobný. Ústup biopaliv ale nic nemění na tom, že musí být nadále dodržen minimální podíl biosložky v celkovém objemu produkce benzínu a nafty. Povinné přimíchávání biosložky nicméně neznamená, že ji musí obsahovat každý litr pohonných hmot. „Například Čepro dodává biosložku ostatním sítím, díky čemuž může určitou část produkce ve své síti čerpacích stanic EuroOil dodávat zcela bez biosložky, protože dodrží její povinný podíl v celém ročním objemu produkce,“ vysvětluje Damir Duraković s tím, že EuroOil tak jako jediný na trhu prodává běžnou motorovou naftu bez biosložky.

18. srpna 2017 11:22:10