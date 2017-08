Půjčky od lidí jsou čím dál více oblíbené

S žádostí o půjčku se v dnešní době nemusíte obracet pouze na banky a nebankovní instituce. Popularita půjček od lidí roste a není se čemu divit. V mnoha případech mohou být výhodným a rychlým řešením vaší situace.

zdroj: DF

Co jsou to půjčky od lidí?

Zkratka P2P půjčky (celým názvem „peer to peer“ půjčky) označuje finanční produkt založený na vzájemném půjčování peněz mezi lidmi. Základní princip fungování je velmi jednoduchý a umožňuje vám půjčit si peníze bez toho, abyste museli jednat například s bankou. To vše bezpečně a za lepších podmínek.

Typickým představitelem a průkopníkem P2P půjček na našem trhu je Zonky půjčka. Zonky se jako platforma stará o celý proces půjčení a vrácení peněz. Po jednoduché registraci zadáte parametry půjčky a investoři z řad běžných lidí se rozhodují, zda a kolik vám půjčí. Důležitou roli pro ně hraje váš profil, úrok a rizikovost půjčky. Na rozdíl od banky lidé posuzují také váš příběh a další údaje. Díky tomu mají k dispozici více informací a výsledkem je lepší úrok než v bance. Je zcela běžné, že se na finální částku poskládá několik věřitelů. Jakmile je částka vybrána, odesílá se na váš účet. Vaše osobní údaje zůstávají investorům skryty a splátky vždy platíte pouze na účet Zonky.

Kolik si můžete půjčit?

Půjčky od lidí se dokáží přizpůsobit vašim požadavkům. Lze je využít na relativně malé částky, ale i na větší a déle trvající půjčky na několik let. Přes Zonky si můžete půjčit třeba na auto. Při zadávání parametrů schvalujete, jak velká by měla být splátka, kterou dokážete měsíčně bez komplikací splatit. Půjčit si můžete od 20 000 do 500 000 Kč na dobu 6 měsíců až 7 let. Určitě nikdy nežádejte více, než doopravdy potřebujete. V případě autopůjčky již předem znáte cenu výsledného vozu, a proto nemá smysl půjčovat si víc.

Skvělé výhody půjček od lidí

P2P půjčky přináší celou řadu výhod. Je skvělé, když můžete mít půjčku a její podmínky pod kontrolou. Vše je velmi transparentní. Jakmile se vaše žádost objeví na tržišti Zonky, investoři se začnout skládat. Půjčku tak zpravidla získáte velmi rychle a navíc levněji, než jste vůbec doufali. Něco podobného se vám u běžné bankovní instituce rozhodne nestane.

Pouze velmi malé procento schválených žádostí investory nezíská v průběhu prvních dnů. Pokud by to byl váš případ, nemusíte házet flintu do žita. Zbytek peněz vám poskytne přímo Zonky investor.

Další příjemnou výhodou je možnost půjčku kdykoliv a bez jakýchkoliv poplatků předčasně splatit. To je zajímavé především pro začínající podnikatele, kterým se začalo dařit a přes Zonky si dříve půjčili na rozjezd jejich aktivit.

Stačí si vše spočítat

Půjčit si online od lidí je výhodné a rychlé. Podmínky poskytnutí půjčky nejsou přísné. Zpravidla nedokáže Zonky vyhovět pouze lidem v insolvenci nebo v exekuci. Pro všechny ostatní je tady praktická kalkulačka půjček, do které stačí vyplnit pár údajů a ona ihned vyhledá všechny dostupné nabídky na trhu. Také máte možnost si půjčku během krátké chvilky sjednat. O moc jednodušší už to skutečně být nemůže.

8. srpna 2017 21:18:44