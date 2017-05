Co vás vyjde výhodněji, operativní leasing nebo úvěr na auto?

Uvažujete nad koupí vozu, ale nemáte všechny peníze cash? Přemýšlíte nad tím, zdali vás vyjde výhodnější v reklamách omílaný operativní leasing anebo klasická půjčka na automobil? Obě strany mají svá pro a proti. Záleží jen na tom, co bude více vyhovovat vám.Vše si můžete důkladně porovnat.

zdroj: DF

Základní rozdíl: Vlastnictví vs. pronájem

Zasvěcení základní rozdíl mezi operativním leasingem a klasickým úvěrem neboli půjčkou na auto dobře znají. Pro nováčky může být ale tento fakt stěžejním zjištěním a rozhodujícím faktorem při výběru. Pokud si na nový či ojetý vůz vezmeme úvěr, automobil se po uzavření smlouvy automaticky stane vaším majetkem. Vše budete ale muset samozřejmě doplatit příslušnému orgánu, od kterého jste půjčku čerpali. Vězte nebo ne, že vybraná banka si pečlivě prověří vaši finanční situaci a v případě, že nebudete moci splácet, vezme vůz jako hlavní zástavu.

Operativní leasing na druhou stranu funguje na naprosto rozdílném principu. Při uzavření smlouvy se rozhodně nestanete majitelem automobilu, nýbrž pouhým nájemníkem a po stanovenou dobu (obvykle 3 roky) budete odvádět splátky dané firmě. Vůz se stane vaším až po ukončení smlouvy a hlavně jen v případě, kdy doplatíte zbytek aktuální kupní ceny. Jinak jej pouze vrátíte.

Pro koho je lepší úvěr?

Klasické půjčky na auto jsou vhodné především pro ty, kteří chtějí pořídit nový či ojetý vůz a po skončení úvěru si jej hodlají ponechat. Operativní leasing je na druhou stranu spíše pro ty, kteří si automobil chtějí „půjčit“ pouze na dobu určitou a následně pořídit další či pronajmout jiný. Z hlediska následného doplácení kupní ceny mohou utratit o tisíce více, než je to v případě klasické půjčky. Co se týče ale samotných splátek před ukončením, v porovnání s úvěrem se liší maximálně v řádech stovek.

Každá zábava má svá pravidla

Již při splacení běžným úvěrem se automaticky stáváte majitelem vozu. To znamená, že nejste ničím vázáni a s automobilem můžete nakládat podle vlastních představ a potřeb bez ohledu na to, kolik času vám do konce splácení půjčky zbývá. U leasingu je to pochopitelně jiné a jeho princip stojí na řadě pravidel.

Hlavní výhodou je, že naprostou většinu servisních služeb pokryje smlouva, pokud si nevyberete nejnižší možné splátky. V takovém případě byste si opravy museli hradit sami. Platit nemusíte ani povinné ručení. Pouze se budete podílet maximálně z 10% na havarijním.

Kámen úrazu je ale v tom, že obvykle můžete najet maximálně 20 000 kilometrů ročně, aby se auto příliš neopotřebovalo. Pokud navíc dojde k poškození, mezi které patří i poškrábaný lak, můžete dostat pokutu v řádech několika tisíc. Pronájem se zkrátka vždy nevyplácí.

23. května 2017 11:35:48