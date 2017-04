Tuzemský cestovním ruch potřebuje liberální, přitom však férové podmínky pro podnikání, pomohl by i nový zákon o podpoře cestovního ruchu

Podnikatelé by uvítali vznik nového zákona o podpoře cestovního ruchu, který by jim zjednodušil a zpřehlednil orientaci v jejich oboru. Vyplývá to z ankety mezi firmami působícími v oblasti cestovního ruchu, které dnes na předvolební diskusi „Politika & Podnikání | Volby 2017“ představila Hospodářská komora České republiky. Aktuální výzvou jsou i nové technologie a s nimi spojený fenomén tzv. sdílené ekonomiky. Na půdě Hospodářské komory ČR o problematice diskutovala i ministryně pro místí rozvoj Karla Šlechtová, ministr kultury Daniel Herman a zástupci dalších parlamentních stran.

Cestovní ruch prožívá dobré časy a rozhodně není v krizi. Dnes se na tom na půdě Hospodářské komory ČR shodli podnikatelé i politici. Přísnější zákonná regulace podle nich není nutná, stát by měl ale důsledně vymáhat existující pravidla. Třeba v souvislosti s tzv. sdílenou ekonomikou. „Jsou však oblasti, související například s poskytováním ubytování nebo průvodcovských služeb, na něž sama stávající pravidla příliš nepamatují,“ doplnil ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Ladislav Minčič.

I přes rekordní počet zahraničních turistů v loňském roce podnikatelé pociťují rezervy v růstu tržeb. Například v důsledku hospodářského i mezinárodně-politického vývoje ubývá ruských turistů. Velký potenciál podnikatelé vidí v turistech z východní Evropy a Asie. Tomu by mohla přispět vízová politika státu, ale i úsilí jednotlivých podnikatelů, pokud jde například o jazykové požadavky kladené na zaměstnance v branži cestovního ruchu. Nejžádanějšími jazyky jsou v současnosti kromě angličtiny němčina a ruština.

Oslovení podnikatelé by také uvítali vznik zákona o podpoře cestovním ruchu. Jeho rychlá příprava a schválení by podle oslovených podnikatelů mohlo výrazně zpřehlednit podnikatelské prostředí v oblasti cestovního ruchu. Podnikatelé s politiky diskutovali i o dalších opatřeních, která souvisejí s oblastí cestovního ruchu, jako je snížení hranice pro vratky DPH turistům, větší podpora regionálních letišť (a infrastruktury obecně), zlepšení propagace České republiky v zahraničí, dobrý stav památek i životního prostředí, ale také o otázkách bezpečnosti.

20. dubna 2017 8:31:03