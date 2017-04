Energetický audit ušetří firmám i statisíce, nově ho využívají i menší podniky

Velké podniky mají každé čtyři roky povinnost zpracovávat energetický audit. Cestu k úsporám energií však stále častěji začínají hledat také menší firmy. Dobře provedený energetický audit může podle odborníků pomoci ušetřit i statisíce korun ročně. Výše celkových úspor energií ale vždy závisí na rozhodnutí managementu.

Podle Zákona o hospodaření s energií je audit povinný pro velké podniky s více než 250 zaměstnanci a státní úřady i příspěvkové organizace se spotřebou nad 1500 GJ. Energetických auditů ale začíná využívat i řada menších podniků. Náklady na celý proces auditu se jim totiž mohou záhy vrátit díky energetickým úsporám. „Prakticky vždy lze ve firmách nalézt rezervy v oblasti hospodárného užití energie. Nejvíce se audit vyplatí organizacím, které provozují energeticky náročnou výrobu, či těm, jejichž energetické systémy jsou rozsáhlé,“ popisuje přínosy energetického auditu Miroslav Mareš, předseda Správní rady Asociace energetických auditorů.

Smyslem energetického auditu je nalezení cesty ke zhodnocení využívání energií v určitém objektu. „Na základě energetického auditu jsme realizovali systém pro využití odpadního tepla z výroby, kterým ohříváme teplou vodu. Náklady na jeho vybudování by se nám měly vrátit do tří let. Investice do LED osvětlení s automatickým vypínáním se nám vrátí do dvou a půl roku,“ popisuje ekonomickou návratnost konkrétních opatření Daniel Vincens, majitel firmy ICE invest, která provozuje výrobně-administrativní a skladovací areál.

Audit poskytne informace a tipy pro úsporu energií

Energetický audit zpravidla začíná popisem stávajícího stavu hospodaření s energií ve firmě. „Často jde o časově nejnáročnější část celého procesu auditu. Popisují se budovy a stav takzvaného energetického hospodářství, tedy osvětlení, vytápění, vzduchotechniky, ohřevu vody, produkce odpadního tepla a podobně,“ uvádí k postupu auditu Ondřej Vaněk, jednatel společnosti PKV BUILD, která poskytuje energetické služby. Výsledkem činnosti energetického auditora je soubor investičních a neinvestičních doporučení pro úspory energie, které může auditovaná firma následně realizovat. „Energetický audit je podkladem pro rozhodnutí managementu organizace. Teprve po jejich realizaci lze očekávat kýžené úspory nákladů,“ popisuje další kroky Miroslav Mareš.

Konkrétní opatření pomohou snížit náklady na energieo čtvrtinu

K nejčastějším neinvestičním doporučením vzešlým z energetických auditů patří optimalizace energetických tarifů a rezervovaných kapacit výkonu. Už tato opatření mohou firmám přinést roční úspory v řádu statisíců korun. Kolik firma dokáže na základě dat z auditu ušetřit, záleží vždy na konkrétním případě. „Na základě našich dlouhodobých zkušeností lze očekávat snížení nákladů na energie až o 25 %. V případě firem s energeticky náročným provozem však mohou být úspory ještě vyšší,“ popisuje efekt auditu Michal Meškán ze společnosti E.ON Energie, která mimo jiné svým firemním zákazníkům nabízí konzultační a projektové služby v oblasti úspor energií.

Mezi obvyklá investiční doporučení se řadí kroky vedoucí ke zvýšení účinnosti zdrojů tepla, decentralizace systémů zásobování teplem a návrh kombinované výroby tepla a elektřiny. Časté jsou rovněž i návrhy pro zvýšení tepelné ochrany budov, jde například o zateplování fasády či výměnu oken. Dále se jedná o využití druhotných zdrojů tepla a také podněty k vylepšení a modernizaci osvětlení.

Nejkratší návratnost má přechod na LED osvětlení

Modernizace osvětlení patří k efektivním opatřením nejen ve výrobních firmách, ale též v administrativních budovách a úřadech. Velkou výhodou je pak velmi rychlá návratnost investic. „Moderní LED osvětlení má výrazně nižší spotřebu energie. Náklady na modernizaci osvětlení se proto firmám většinou vrací do 3,5 roku od instalace. Další úspory pak podnikům plynou i díky lepší ergonomii a nižším nákladům na údržbu osvětlovací soustavy,“ popisuje praktické zkušenosti Vít Koška ze společnosti E.ON Energie.

