iPodnik přesune firemní IT infrastrukturu do cloudu

Začínáte podnikat a chcete se vyhnout zdržování s podnikovou IT infrastrukturou? Nebo už máte firmu nějaký ten pátek a dobře víte, jak problematický je správný výběr hardware a software? Ať tak či tak, možná by vás zaujalo řešení iPodnik, které přesouvá IT infrastrukturu do cloudu.

zdroj: pixabay.com

Cloud je v posledních letech velmi často skloňovaným slovíčkem. Momentálně je totiž hrozně populární si vše ukládat online a mít k tomu přístup odkudkoliv. Integrace této moderní technologie do firemního světa však probíhá docela pomalu a většina firem si ani nedokáže představit, co všechno jim může přinést.

Ať už sídlíte kdekoliv

Hlavní výhodou tohoto systému je přístupnost dat odkudkoliv a přes mnoho různých zařízení. Notebookem to začíná, smartphonem končí. Nezáleží, zda sedíte v kanceláři, doma, nebo na druhé straně zeměkoule na dovolené. Chcete-li si práci tahat i do osobního volna, iPodnik vám to umožní.

Vše hezky na jednom místě

Dalším plusem je, že je všechno pěkně na jednom místě. Na jednom serveru může běžet ekonomický software (iPodnik integruje Pohodu), úložiště dokumentů, firemní aplikace, web a e-shop, e-mail, kalendář, úkoly atd. Integrovaný je například Office 365, který umožňuje exchange online. Data a aplikace se pak dají snadno zálohovat, jsou dobře zabezpečená a vždy dostupná.

Moderní technologie Microsoft

Celá služba funguje tak, že zákazník dostane svůj vlastní server a na něm má své aplikace a data. iPodnik využívá Windows server 2012 R2 a samozřejmě je možné používat všechny jeho role a funkce. Server je umístěný v datovém centru TTC Telehouse v Praze Malešicích, což je moderní datové centrum, u nějž nemusí mít zákazníci nejmenší starosti o bezpečnost a dostupnost. Spolehlivost je prostě zaručená.

Jednoduché ovládání zvládne každý

I ti, co s Windows serverem nemají žádné zkušenosti, zvládnou práci se systémem velmi rychle. Soubory mohou na vzdálenou plochu kopírovat a přenášet jako v běžných Windows. Programy zůstávají stejné, používá se dál to, na co je konkrétní firma zvyklá.

Už při předání server obsahuje předinstalovaný Open Office, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader a Pohodu pro daňové účetnictví online. Po domluvě lze doinstalovat Microsoft Office.

Se vzdálenou plochou mohou spolupracovat i čtečky čárových kódů, paragonové tiskárny a pokladní šuplíky. Funguje to tak, jak jste zvyklí doposud, jen je potřeba provést počáteční nastavení, které si vezmou na starost odborníci.

Značná úspora peněz

Nakupovat stále nový HW a SW je nákladné. A to ani nemluvíme o technické podpoře, která musí programy nainstalovat, a čase, jejž stráví všichni pracovníci zaučováním se. S iPodnikem tohle všechno odpadá. Pracujete ve známém prostředí a platíte pouze měsíční paušál. Oproti fyzickému samostatnému serveru za dva roky ušetříte až 90 000 korun. Líbí se vám myšlenka kanceláře v cloudu? Více informací najdete přímo na www.ipodnik.cz.

8. března 2017 16:23:02