Platy IT pracovníků jsou nadprůměrné. Přesto jich je na českém trhu práce nedostatek

Problém s nedostatkem IT odborníků na tuzemském trhu práce se stále prohlubuje. Dle aktuálních statistik společnosti Profesia se počet pracovních nabídek v oboru každoročně zvyšuje zhruba o 10 %. Průměrný počet uchazečů o místo ale stále klesá. Tuzemské firmy i personální agentury tak o pracovníky v oboru IT svádějí tuhý boj. Extrémní zájem mají i o studenty vysokých škol. Nabízejí jim uplatnění ještě před absolvováním a nástupní plat přes 30 tisíc korun.

Studenti informačních technologií patří dle údajů vysokých škol mezi jedny z nejžádanějších na českém trhu práce, s hledáním zaměstnání tak většinou nemají problém. Z posledního absolventského průzkumu Vysokého učení technického v Brně například vyplynulo, že 68 % absolventů si našlo práci ještě před dokončením studií. Dalších 31 % poté nemělo problém sehnat uplatnění do tří měsíců po absolvování. Firmy navíc dnes studenty informatiky s konkrétními nabídkami zaměstnání stále častěji aktivně oslovují. V průzkumu to potvrdila téměř třetina absolventů.

Zájem o studium informatiky je v tuzemsku stabilně poměrně velký. Fakulta informačních technologií VUT v Brně například každoročně registruje zhruba 1500 přihlášek ke studiu. Největší české univerzity nabízející možnost IT vzdělání pak každoročně opustí shodně 400 až 500 absolventů. Poptávka na trhu však i přesto dle expertů výrazně převyšuje nabídku. „Informační technologie hrají ve firmách stále důležitější roli. Odborníka na IT tak dnes potřebují i ty firmy, které to před několika lety ani nenapadlo. Trh proto není schopen generovat dostatečné množství vývojářů,“ vysvětlil Petr Hajduk ze společnosti ZoomIT, která se na nábor IT specialistů zaměřuje. Problém nedostatku IT pracovníků pak dle něj významně ovlivňuje také způsob jejich náboru. „Aktuální situace spěje k vynalézání poměrně agresivních praktik personálních agentur, které volají do IT firem, spamují maily a nalézají stále drzejší prostředky, jak se dostat k IT pracovníkovi. Vývojáři tak často z principu odmítají nabídky, které jim jsou nevhodnou formou prezentovány,“ dodal Hajduk.

Vážnost situace na tuzemském pracovním trhu potvrzují též statistiky. Podle údajů společnosti Profesia počet pracovních nabídek v oblasti informačních technologií každoročně roste o několik set. Zatímco v roce 2013 tak bylo vypsáno zhruba dva tisíce nabídek zaměstnání, ve třetím čtvrtletí roku 2016 už jejich počet narostl téměř o polovinu. Počet reakcí připadající na jedno vypsané místo se přitom každoročně snižuje. V roce 2016 tak například na jedno místo IT analytika připadalo průměrně 0,77 reakcí. Mezi nejpoptávanější profese v oboru dlouhodobě patří právě IT analytici a konzultanti, zájem je ale i o specialisty na IT bezpečnost, projektové nebo systémové inženýry.

Platové podmínky IT pracovníků jsou dle expertů v tuzemsku ve srovnání s jinými profesemi nadstandardní. „Absolventi IT oborů mají jednoznačně vyšší nástupní platy než absolventi jiných oborů. Průměrný nástupní plat absolventa Fakulty informačních technologií činil dle posledních zjištění 32 734 korun, což je o téměř deset tisíc více než průměrný plat absolventů VUT. Plat dva roky po absolutoriu pak u IT pracovníků v průměru přesahuje 40 tisíc,“ uvedla Radana Kolčavová, tisková mluvčí VUT v Brně. I přes nadstandardní ohodnocení se však IT pracovníci nebojí práci měnit. Více než 90 % absolventů informatiky si myslí, že sehnat novou práci v oboru pro ně nebude problém. Často pak dle odborníků odjíždějí za prací do zahraničí, kde jsou platové podmínky ještě výhodnější. „Tuzemské firmy se snaží těm zahraničním konkurovat tím, že vývojářům nabízejí řadu různých benefitů, jako třeba zkrácenou pracovní dobu nebo možnost práce z domova. Tyto výhody lze například na německém trhu získat jen velmi obtížně,“ uvedl Petr Hajduk ze společnosti ZoomIT.

3. března 2017 11:04:58