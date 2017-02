Nová pravidla z loňského roku znepřístupní hypotéky v roce 2017

Rok 2017 nebude pro hypotéky tak úspěšný jako ten loňský. Nová pravidla z roku 2016sebou přinesou menší zájem o vlastní bydlení, přesto ale výrazný nárůst úrokových sazeb do poloviny letošního roku není očekáván.

zdroj: DF

Většina Čechů touží po vlastním bydlení. Mít svůj domov berou jako investici do budoucna a raději chtějí platit bance, než pronajímateli. Bohužel v roce 2016 došlo k několika změnám, které sen o vlastní nemovitosti mnohým rozplynou.

Nová pravidla z roku 2016:

- Zákon o spotřebitelském úvěr

V loňském roce politici odhlasovali platnost nového zákona o spotřebitelském úvěru. Jeho cílem je sice posílení postavení spotřebitelů, avšak navýšení odpovědnosti poskytovatelů přinese bankám mnoho problémů navíc. Není divu, že jejich řešením je pozvolné navyšování úroků.

- Změna plátce daně z nabytí nemovitých věcí

V listopadu roku 2016 začalo také platit nové pravidlo v podobě plátce daně z nabytí nemovitých věcí. Ta je nyní povinností kupujícího, který ji musí zaplatit nad rámce kupní ceny. Daň činí 4 % z kupní ceny.

- Omezení 100% hypoték

Mimo to v loňském roce začala Česká národní banka více tlačit na banky, aby přestaly půjčovat každému. Centrální bance se nelíbí, že hypotéku mohou dostat i ti bez vlastních úspor. Od 1. dubna 2017 by tak spotřebitel měl mít našetřeno minimálně 10 % hodnoty nemovitosti. K tomu samozřejmě i 4 % na zaplacení daně. Do dubna banky půjčují ještě 95 % hodnoty nemovitosti. Nutno podotknout, že omezení 100% hypotečních úvěrů je prozatím jen doporučení od České národní banka, proto některé komerční banky 100% hypotéky mohou stále poskytovat.

Zájem o pronájem bytu vzroste

Na hypotečním trhu jsou již poskytovatelé, kteří pozvolna navyšují úrokové sazby. Přesto se ale nejedná o raketový nárůst. Mnohem více zájemcům vlastní bydlení překazí výše zmíněné změny, které rok 2016 přinesl a které se promítnou do realitního trhu až nyní. Jisté je, že opadne zájem o koupi nemovitostí a naopak se zvýší poptávka po pronájmu.

Zatímco v průběhu roku výrazně stoupaly ceny bytů a domů, nyní se začínají zvyšovat nájmy. Pronajímatelé si to ale mohou dovolit, bytů na pronájem totiž stále ubývá.

Bez úspor si brzy hypotéku nesjednáte

Jestliže uvažujete o vlastním bydlení, rozhodně se dlouho nerozmýšlejte. V případě, že nemáte našetřeno mnoho peněz, pak je pro vás nyní poslední šance na získání hypotéky. Na druhou stranu se neunáhlete ve svém rozhodnutí a důkladně zvažte, zda jste schopni splácet hypoteční úvěr. Nezajímejte se jen o úrok, který je nyní zhruba 1,88 %, ale především se ptejte na roční procentní sazbu nákladů. RPSN vám napoví, kolik za hypotéku skutečně zaplatíte.

Porovnávejte nabídky a aktivně se zajímejte. I přestože není na realitním trhu času nazbyt, není dobré nic uspěchat. Pokud si nezvládnete sami vypočítat hypotéku, vyzkoušejte online kalkulačku hypoték. Díky ní zjistíte, jaká je pro vás reálná měsíční splátka a kolik v konečném výsledku bance přeplatíte.

13. února 2017 13:07:28