Titul MBA přináší povýšení i zvýšení platu, výběr školy je však nutné promyslet

Institucí nabízejících i v tuzemských podmínkách zisk titulu MBA přibývá. V České republice jich je v současnosti několik desítek, oficiální akreditaci má však pouze zlomek z nich. Titul z prestižní univerzity má ale dle výzkumů pozitivní vliv na kariéru absolventa. Držitelé titulu jsou spokojenější a mají větší šanci na povýšení i zvýšení platu o více než třetinu.

Akreditaci České asociace MBA škol (CAMBAS) v současnosti vlastní deset českých škol, které MBA programy poskytují. Institucí nabízejících MBA studium je ale dle odborníků v tuzemsku mnohem více. „V České republice existují přibližně tři desítky škol nabízející titul MBA, mnohé z nich jsou však poměrně pochybné kvality,“ uvedl Milan Malý, předseda CAMBAS. Žádost o akreditace tak podle něj podá pouze zlomek z nich. „V roce 2016 se k akreditaci hlásilo šest škol, z nichž většina byla odmítnuta již v prvním kole. Do druhého kola byly pozvány pouze dvě z nich,“ dodal Malý.

Vysoký počet MBA škol bez jakékoliv akreditace i rozmach nejrůznějších online kurzů připisují experti především absenci kontroly institucí. Studium MBA je totiž ustanoveno jako celoživotní vzdělávání, není tak akreditováno Ministerstvem školství a tělovýchovy a nabízet ho může v podstatě kdokoliv. Zájemci o studium i firmy by si proto měli dle odborníků vždy prověřit certifikační orgán. O kvalitě programu napoví také spolupráce se zahraničními institucemi, požadavky na přijetí a délka studia. Všechny školy akreditované CAMBAS například vyžadují alespoň bakalářské vzdělání a nejméně dvouletou praxi. Kombinované studium MBA, jež je v České republice nejběžnější, by pak dle odborníků nemělo být kratší než dva roky.

Z výzkumu Graduate Barometer vyplynulo, že hlavními obory, o které mají studenti MBA zájem, jsou management a ekonomie. Zájem o studium však dle zástupců škol nemají pouze vystudovaní ekonomové „Studium je vhodné pro všechny, kteří při své práci potřebují manažerské dovednosti. O MBA tak často mají zájem lékaři, právníci, majitelé firem i lidé ze středního managementu,“ upřesnil Martin Novák, výkonný ředitel BIBS – vysoké školy.„Titul MBA nemusí nutně znamenat lepší kvalifikaci nebo profesní zkušenost v oboru. Je to ovšem něco, co má kandidát navíc. Znalosti může využít při vedení týmu, motivování lidí a dalších činnostech, které jsou pro vedoucí pozice také důležité,“dodala Gabriela Kodenková, personalistka ze společnosti Talentica.

Titul MBA pak může dle odborníků vést také k povýšení nebo zvýšení platu. To potvrzují i statistiky. Z výzkumu Asociace institucí manažerského vzdělávání například vyplynulo, že téměř polovina ze 164 oslovených absolventů MBA studia v tuzemsku získalo po zisku titulu vyšší pracovní post. U 74 % absolventů pak vedl zisk titulu ke zvýšení osobní spokojenosti. Titul MBA má dle výzkumu vliv i na výši platu. Do jednoho roku od ukončení studia se absolventům zvýšil plat průměrně o 14 %, do dvou let o 20 % a do pěti let pak až o 35 %.

7. února 2017 10:58:40