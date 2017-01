Chybí vám pravidelně peníze do výplaty?

Dostáváte se před výplatou do situace, že vám chybí peníze na nejnutnější výdaje? Možná máte výplatu tak akorát, abyste vyšli do další, a když dojde na nečekané platby, začínají potíže. Každému se to občas stane. Jenže co dělat, pokud se to děje pravidelně?

zdroj: sxc.hu

Nečekaných výdajů se někdy sejde víc. Jeden měsíc je to školní výlet, který musíte dítěti zaplatit, druhý se rozbije pračka. A pak už se to veze. Příbuzným se svěřovat nechcete a žádat každý měsíc někde o půjčku je docela náročné na vyřizování. Ale nezoufejte. Nejste v takové situaci sami a i pro vás existuje řešení. Jmenuje se revolvingový úvěr.

Půjčka, co se pořád obnovuje

Revolvingový úvěr vznikl proto, aby lidem, kteří potřebují pravidelně peníze, usnadnil vyřizování. Zažádáte o něj totiž pouze jednou a pak jej libovolně obnovujete. Na začátku je nastaven nějaký úvěrový rámec a do jeho výše si můžete půjčovat. Vždy si zapůjčíte určitou částku, a jakmile její část splatíte, máte šanci si půjčit opět.

Alternativa kontokorentu

Jedná se vlastně o něco podobného jako kontokorent. Rozdíl je v tom, že kontokorentní úvěr je vázaný k bankovnímu účtu. Umožňuje vám čerpat peníze tehdy, pokud nemáte na účtu dostatečnou hotovost, půjčujete si tedy fakticky „do mínusu“ a pak částku zase splatíte. U revolvingového úvěru žádný účet nepotřebujete, navíc u něj bývá nižší úroková míra než u kontokorentu.

Finanční rezerva

Revolvingový úvěr je vhodný také ve chvíli, kdy chcete mít nějakou finanční rezervu jen tak, kdyby se náhodou něco přihodilo. Jestliže máte na účtu vlastní úspory, pak asi nic takového řešit nemusíte, ale v opačném případě by bylo dobré mít kam sáhnout. Půjčka s možností obnovování je k tomu vhodná, sáhnete po ní prostě tehdy, když ji opravdu potřebujete.

Jestliže potřebujete peníze pouze jednorázově, lepší pro vás bude rychlá půjčka přes SMS. Ovšem v případě, že si nepůjčujete poprvé, určitě zvažte možnost revolvingového úvěru. Ušetří vám mnoho starostí se zařizováním stále nových a nových půjček. Kromě toho se nebudete muset bát nepoctivých společností. Rozhodně je lepší půjčovat si u firmy, již máte ověřenou.

Výhodný revolvingový úvěr dostanete u společnosti Everyday Finance s.r.o. Poskytuje také běžné spotřebitelské úvěry a jiné finanční služby, avšak úvěr EverydayPlus je určen právě klientům, kteří potřebují peníze pravidelně a co nejrychleji. Zaměstnanci Everyday Finance jsou tu pro vás každý den od 7 do 9 hodin, jsou připraveni vám žádost schválit prakticky okamžitě, abyste měli peníze na svém účtu expresní rychlostí. Rozhodnutí probíhá během 15 minut, pokud žádost zašlete v pracovní dobu.

Nevíte, jestli sáhnout po revolvingovém úvěru?

Tak si zatím zvolte ten běžný. A až budete shánět peníze příště, už budete vědět, kde je vzít. Nezapomeňte však, že princip revolvingového úvěru funguje pouze tehdy, pokud vzorně splácíte.

16. ledna 2017 12:13:59