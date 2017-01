Firemní flotily, IT vybavení i mobilní telefony. Operativní leasing je u tuzemských firem v oblibě

Obliba operativního leasingu mezi tuzemskými firmami stále roste. Službu využívají zejména na rozšíření a údržbu svého vozového parku, výjimkou není ale ani dlouhodobý pronájem IT techniky či mobilních telefonů. Vedle efektivnější správy firemních nákladů si podniky operativní leasing pochvalují i díky doplňkovému servisu, který by při vlastní koupi produktu zpravidla neměli.

V případě operativního leasingu hradí klient leasingové společnosti pravidelné měsíční splátky po přesně stanovenou dobu. Po uplynutí tohoto období zase zboží vrátí, případně si je, umožňuje-li to smlouva, odkoupí za dohodnutou cenu. Obliba tohoto druhu služby v Česku v posledních letech strmě stoupá nahoru. A to nejen u firem, ale rovněž i u soukromých osob.

Nejčastěji se operativní leasing týká dlouhodobého pronájmu vozů. „Operativní leasing už v Čechách zdomácněl a našel si svoje pevné místo nejen při správě firemních flotil, ale v poslední době i u individuálních zákazníků. Podíl operativního leasingu se v nové produkci zvýšil na 59 % za první tři kvartály roku 2016,což je meziročně více o 8 %. Celkově dnes i v aktivních smlouvách dominuje operativní full service leasing s více než 80 tisíci vozidly. Tento trend bude pokračovat i v dalších letech a operativní leasing bude dále zvyšovat svůj podíl při financování a správě firemních flotil,“ uvedl Jiří Solucev, obchodní ředitel leasingové společnosti Arval CZ.

Operativní leasing je podle odborníků nejvíce využíván firmami, které mají velké vozové parky a také jsou zvyklé tuto službu používat v zahraničí prostřednictvím svých mateřských společností. Jejich podíl činí na základě statistik společnosti Arval CZ přibližně 37 %. Nicméně čím dál více této formě provozu firemních vozidel přicházejí na chuť středně velké (27 %) a menší firmy, což je v posledních dvou letech segment, kde operativní leasing nebývale roste.

Středně velké a menší podniky jsou zároveň skupinou, která operativní leasing využívá i pro další produkty. „Vzhledem k velkému konkurenčnímu tlaku a neustálým inovacím spoléhá řada firem při pořizování IT vybavení na operativní leasing. Zejména u menších podniků je velkou výhodou fakt, že nemusejí vázat kapitál do vlastního vybavení. Druhou devizou je pak možnost častější obměny techniky, a tím i pružnější reakce podniku na nové trendy,“ přiblížilMilan Urban ze společnosti COMIMPEX, která se zabývá outsourcingem IT služeb, zabezpečením firemních počítačových sítí a svým zákazníkům pronájem nebo operativní leasing IT vybavení nabízí již více než 10 let.

Dalším segmentem, kde se operativní leasing začíná prosazovat, je spotřební elektronika. Zatímco v případě automobilů byla služba zprvu cílená hlavně na firmy, například u mobilních telefonů či notebooků je tomu přesně naopak. „Nabídka pro firmy vznikla kvůli velké poptávce komerčních subjektů. Doposud jsme ji nijak nekomunikovali, takže zájem zcela logicky není takový, jako u soukromých osob.U těch počet zákazníků překonal očekávání. Zájem je stabilní, o služby se dlouhodobě zajímá přibližně 6 % české populace,“ komentoval Oleg Vojtíšek, Strategic Business Director internetového obchodu Alza.cz. Prostřednictvím tohoto e-shopu si zákazníci mohou „pronajmout“ špičkové mobilní telefony, notebooky i herní PC. Podobnou nabídku má i řada dalších tuzemských e-shopů.

