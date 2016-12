5 tipů, jak investovat peníze online

Zdálo by se, že s tímto netřeba příliš radit, ale pokud nechcete vysypat kreditní kartu do hry rulety, nebo se za úspory rozšoupnout ve svých oblíbených online obchodech a nakoupit si hromadu věcí, které vlastně ani nepotřebujete, máme pro vás trochu sofistikovanější tipy, jak roztočit své úspory online a získat z nich něco navíc, ať už jde o úrok, vědomosti nebo skvělý pocit. Pálí vás tedy v kapse nějaká částka? Mrkněte na tohle!

1. Investujte online na obchodní platformě

Pokud patříte mezi typy lidí, co si vše rádi zařizují sami a máte alespoň nějaké investiční know-how, budete si chtít zřejmě vybrat investice dle vlastního uvážení a zaměříte se na online trading platformy. Jednou z nich je například Scottrade, doporučovaná i časopisem Forbes. Podle recenze je nejen uživatelský přátelská, ale má také skvělé nástroje, které napomohou růstu portfolia. Na trhu je samozřejmě mnoho dalších diskontních makléřů. Je vhodné investovat také čas, prověřit si jednotlivé brokery, nashromáždit potřebné údaje a rozhodnout se, který z nich je vhodný právě pro vás.

2. Půjčte těm, kteří to potřebují (P2P lending)

Trendy fenomén „sdílená ekonomika“ zasahuje i český trh. Mezi tyto služby patří např. AirBnB, Uber či Lyft a také Zonky – peer-to-peer lending (P2P). Myšlenka staví na propojenosti lidí v rámci internetu a na technologiích, které umožňují přeměnutradičních obchodních modelů na jednoduššídemokratičtější verze. Jejich hlavní výhodou je nižší cena, která vzniká eliminací či snížením role prostředníka. P2P lending se tímto způsobem zbavuje banky a tak si můžete na internetové platformě půjčovat peníze od lidí a lidem (známý slogan Zonky: „Lidé půjčují lidem, levněji a s klidem.“). Pozitivním přínosem je samozřejmě osobní pojetí, investice do života druhých a získaný úrok. Avšak jako u každého investování, i zde je třeba pozorně vybírat, zohlednit vlastní toleranci risku a pozorně číst informace jednotlivých uživatelů.

3. Kupte si produkty, které pomohou ostatním

Na internetu dnes můžete zakoupit opravdu vše od chleba po certifikát na léčiva, která pomohou dětem v zemích třetího světa. A to je na tom tak skvělé!V poslední době je to oblíbená forma dobročinné činnosti. Můžete nakupovat dárkové certifikáty, které zajistí určitý produkt či službu pro potřebné třeba na druhé straně planety a přitom vám zároveň umožní obdarovat někoho blízkého certifikátem a hřejivým pocitem. Jak takový systém funguje, ukazuje velmi přehledně charitativní projekt Člověka v tísni Skutečný dárek. Zde můžete zakoupit hned několik různých věcí od Veselé kozy pro lidi v Africe a Asii po měsíc doučování pro děti v České republice. Existuje opravdu nepřeberné množství dalších takových projektů, jako například Kola pro Afriku, či vánoční projekt Daruj Osla od organizace Adra.

4. Kupujte tam, kde i pomáháte

Pokud běžně nakupujete online spotřební zboží a potraviny, určitě víte, že se tu a tam objeví akce spojená s dobročinností a váš nákup, který byste tak jako tak museli realizovat, přispěje jistou formou i tam, kde je potřeba. Existují různé formy tohoto systému. Přispíváte procentem z nákupu, či zakoupením produktu, kde výtěžek putuje přímo na nějaký bohulibý projekt. Na charitu můžete často věnovat své věrnostní body, či prostě jen do košíku přidat částku, která přispěje. Mnohé charitativní subjekty mají i své vlastní eshopy, kde nakoupíte například propagační materiály či jiné zboží a tím opět pomáháte. Je fajn si tyto věci zjišťovat a ověřovat, abyste nejen vybíraly byznysy, které se snaží pomáhat, ale aby to byla pomoc účelná.

5. Investujte do svého vzdělání online

Nevěřili byste, kolik různých kurzů světoznámých univerzit nabízí internetové platformy. Je mezi nimi řada vzdělávacích programů, které jsou zdarma, a připlatíte si třeba jen za certifikát po dokončení výukového bloku. Pokud jste si to ještě nestačili uvědomit, investice do vzdělání sebe (a třeba i ostatních – partnerů, dětí), patří mezi to nejlepší, co se svými prostředky můžete udělat. Virtuální prostor nabízí spektrum oblastí, ve kterých se můžete zdokonalovat v kurzech online. Již to rozhodně nejsou jen cizí jazyky, ale také umění, hudba, matematika, datová věda, design, web development a vývoj aplikací, tvůrčí psaní a mnohé další obory. Kurzy nabízí prestižní vysoké školy jako Harvardova univerzita, Oxfordská či Stanfordova univerzita, Cambridge, ale i firmy a instituce v České republice. Pokud tedy chcete investovat do sebe, zvolte vědomosti a následně je jistě zúročíte ve své kariéře.

