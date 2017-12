Tipy, jak ušetřit pomocí nízkonákladového marketingu: Využívejte sociální sítě a buďte vidět ve veřejném prostoru

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Ekonomika zdroj: pixabay.com Minimalismus je trend, který postupně proniká do různých oborů, od architekturypřes umění až třeba po bydlení. Od dob hospodářské krize se jeho prvky dostávají také dooblasti marketingu. Mnoho podnikatelů se domnívá, že k dosažení kvalitního marketingu je nutné investovat velké sumy peněz, které bývají především pro malé a střední podniky nedosažitelné. Nemusí tomu tak vždy být. Náklady mohou pomoci snížit správně využité sociální sítě, soutěže či originální nápady. Jak na to, vám prozradí následující tipy.

Čtěte také České firmy hledají zaměstnance ve světě. Zájem je o Ukrajince i Srby

V minulosti zakořeněný maximalistický přístup k marketingu způsobil, že se většina podnikatelů dnes cítí doslovazahlcená marketingovými aktivitami. Podnikatelé současně narážejí na zbytečně nákladné a záměrně předražené nabídky. Menší či střední firmy, start-upy a začínající podnikatelé často řeší otázku, jak se zviditelnit, aniž by přehnaně zatížili svůj rozpočet. Naštěstí současná doba nabízí několik řešení, jak si udělat kvalitní reklamu i s malými vstupními náklady.

Tweet nebo video vydá za tisíc slov

Říká se, že obraz vydá za tisíce slov. Totéž lze říci o tweetu, facebookovém příspěvku či krátkém videu.Zvažte, jaký příběh chcete předat publiku o vaší značce. Možná bude o tom, jak jste založili společnost, nebo jak to, co nabízíte, změnilo život zákazníka. Pak stačí najít způsob, jak tento příběh vyprávět v co nejkratším čase či s minimem prostoru, který zvolená síť nabízí.

„Nízkonákladovému marketingu nahrávají nejvíce právě sociální sítě, které shromažďují informace o uživatelích. V současné době už není nutné volit drahá média nebo billboardy. Vytvořte si profil a směřujte kampaň cíleně. Oslovíte tak desítky tisíc potenciálních zákazníkůs náklady začínajícími na pár stovkách měsíčně,“ vysvětluje Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, která pomáhá malým a středním podnikům.Na sítích je vhodné také nezapomínat na zpětnou vazbu od zákazníků, jež napoví, zda jdete správným směrem.

Socializujte se a pořádejte akce nebo soutěže

Mezi dalšími možnostmi, jak ušetřit náklady za marketing, může být networking. Pro menší i střední podniky je přínosné, když se účastní konferencí či kurzů, kde mají možnost navazovat nové kontakty s dalšími podnikateli. Seznámení může vést k další spolupráci, například ve formě barteru, kdy si s propagací pomohou dvě firmy navzájem.

Stejně tak podnikatelům může pomoci, když jednou za čas nějakou akci uspořádají, ať už sami, či ve spolupráci s jiným podnikem, například s oblíbenou lokální kavárnou. Lidé se obecně rádi socializují a osobní přístup vás odliší od konkurence. Pozvěte je na výstavu či přednášku a při té příležitosti jim ukažte svou práci. Pokud se zatím na pořádání akce necítíte, můžete začít například uspořádáním soutěže. Předání výhry se na sociálních sítích bude určitě pěkně vyjímat.

Guerilla marketing pro kreativní podniky

Guerillový marketing je netradiční forma propagace s cílem vzbudit maximální zájem za použití omezeného rozpočtu. Je výhodný právě pro malé a střední organizace, které většinou působí na malém území. Tím, že znají jeho specifika a ví o potenciálních zákaznících více než konkurenční organizace, získávají převahu. „Nejlepší zbraní proti bohaté velké korporaci je především nápad. S dobrým nápadem dokáže organizace i s minimálními vloženými prostředky zvítězit proti drahému, ale často nudnému a neosobnímu sdělení. Firmy mohou zkusit využít veřejný prostor, například chodníky či parkoviště, nebo přijít s vtipným polepem firemního auta či s netradičním nápadem na provedení reklamních předmětů,“ radí Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy.

Zjednodušte vše, co můžete

Žijeme ve světě, v němž jsme denně naprosto zaplaveni a bombardováni informacemi. Z toho důvodu většina zákazníků oceňuje jednoduchost a efektivitu. V současnosti slaví největší úspěchy minimalistická loga i webové stránky. Čím jednodušší logo, tím snadněji si vás zákazník bude pamatovat. Co se týká webu – buďte nekompromisní a odstraňte z něj všechny nadbytečné prvky, jako jsou nepotřebné obrázky, nepřehledné formuláře či patičky a sidebary. U všech částí webu ověřte, zda jsou užitečné a plní svou funkci a zda neodvádějí pozornost návštěvníků jinam, než chcete.