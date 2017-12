Čeká nás další finanční krize?

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Investování zdroj: pixabay.com Mírné poklesy na akciových trzích už většina klientů neřeší. Jak se ale zachovat ve chvíli, kdyby začaly trhy opět strmě klesat?

Většina lidí, investujících do podílových fondů, ani nezaznamená mírné poklesy. Výpisy chodí jednou za čas a důležité je konečné číslo. Roky učím své klienty, aby se na výpisy nedívali. Hodnota zobrazená na tomto kusu papíru o ničem nevypovídá. Pokud si klient naplánoval pravidelnou investici na 10 a více let, není důvod toto číslo řešit. Co když ale přijde okamžik, kdy na nás ve všech médiích vyskakují katastrofické komentáře podobně jako v letech 2008 – 2009?

Hodně nezkušených investorů, někdy i na doporučení svých finančních poradců, udělá to, co většina lidí udělala. Rychle své prostředky vybere a přesune na něco ¨bezpečnějšího¨. Zaplatí další poplatky za uzavření nového stavebního spoření a řeknou si, že takovou chybu, jako je investovat do podílových fondů, už nikdy neudělají. Právě to je ale ta největší chyba.

Co trh vzal, také mnohonásobně vrátil. Pokud máte investice např. v akciových fondech pokles v letech 2008 – 2009 mohl být i 80%. Kdo ale neztratil trpělivost, dnes je velmi spokojen. Nejenže trh během tří let vše vrátil, ale v dalších letech několika násobně také přidal. 8 let je v neustálém růstu. Kdo tedy v dobách poklesu ještě nakupoval, zhodnotil své investice několikanásobně. Toto se týká všech pravidelně investujících klientů.

Kdo ale své prostředky přesunul např. do zmiňovaného stavebního spoření, je dodnes v hlubokém mínusu.

8 letý růst pomalu hrozí korekcí. Odborníci se neshodnou na tom, kdy přijde pokles, ale vědí, že se tak musí stát. Úrokové sazby spotřebitelských a hypotečních úvěrů začínají růst. Zpřísňují se pravidla pro poskytnutí půjček. Banky se začínají bát a chtějí vydělat.

Co to znamená pro investory?

Pokud víte, že své investované prostředky v akciových fondech budete v řádu roku až dvou let potřebovat a nemáte je v aktivně řízených portfoliích*, je čas přemýšlet o konzervativní strategii. Naopak, pokud je Váš investiční horizont stále delší než pět let, nemusíte dělat nic. Pokud přijde pokles, investujte více. Osobně se těším na období poklesů. V takové době lze z mála, vytěžit opravdu hodně.

V případě, že máte své portfolio dobře rozdělené do více investičních nástrojů, pak můžete být také v klidu. Například zlato, v období poslední krize, začalo strmě růst o rok dříve, než si investoři dokázali připustit, že nějaká krize je. Drobní investoři, začali prodávat akcie pozdě a stejně tak pozdě nakupovat zlato. Jediné co je tedy zachránilo, bylo pravidelné investování a diverzifikace. Pokud v té době již někdo vlastnil zlato, pokles na akciích se mu vrátil právě na této komoditě. viz. graf porovnání vývoje zlata a SP500 (akciový index největších amerických firem).

Opačně to platí stejně. 8 let rostou akcie, ale zlato po mírném propadu stále kolísá okolo 30tis Kč za trojskou unci. Již brzy to ale může být přesně naopak.

Jak to vidím do budoucna?

Z dlouhodobého hlediska poroste každá investice. Pokud spoříte formou investic dětem nebo na lepší stáří a plán je min dalších 10 let, pokračujte v tom. Nic lepšího na našem trhu stejně nenajdete. Spořit dlouhodobě v bankách a spořitelnách už dlouho nedává smysl. Pokud ale chcete ze svých prostředků vyždímat maximum, je nyní vhodná doba na nákup zlata. Některé servery uvádí, že zájem o zlato letos opadl. Kdy jindy ho tedy začít nakupovat? Až začnou všechny televize ukazovat, jak jeho hodnota roste a celý svět ho nakupuje po tunách? To už bude pozdě. V tu chvíli bude drahé a nastane vhodná doba pro nákup akcií.

Jiří Jung

http://jirijung.cz/jiri-jung/investice/

*Aktivně řízená portfolia – správu portfolia zastává zkušený tým odborníků, který rychle reaguje na vývoj trhu a mění poměr akciové a dluhopisové složky tak, aby vytěžil z trhu maximum a zároveň zamezil možným ztrátám.