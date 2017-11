Jak se počítá otcovská?

Autor: Petr Gola Rubriky: Pojištění zdroj: pixabay.com Otcovská bude patřit mezi nemocenské dávky, proto výše měsíční otcovské bude záviset na rozhodném příjmu. Jak se bude otcovská počítat? Podívejme se na praktické příklady výpočtu otcovské v roce 2018.

Čtěte také Důchodové nároky maminek

Otcovská nebude pro všechny otce stejná. Výše otcovské se bude odvíjet od dosaženého příjmu v rozhodném období. Otcovská se bude, stejně jako ostatní nemocenské dávky, počítat z denního vyměřovacího základu, který se zpravidla zjišťuje z hrubých příjmů dosažených ve 12 předcházejících kalendářních měsících v průměru na jeden den.

Redukce vyměřovacího základu

Při výpočtu denního vyměřovacího základu bude docházet k redukci. Do první redukční hranice (do částky 1 000 Kč) se bude započítávat ze 100 %, v druhé redukční hranici (od 1 000 Kč do 1 499 Kč) z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 1 499 Kč do 2 998 Kč) z 30 %. K částce nad třetí redukční hranici (nad 2 998 Kč) se nebude při výpočtu otcovské přihlížet. Denní otcovská následně činí 70 % z redukovaného vyměřovacího základu.

Praktický příklad

Pan Bláha má průměrnou hrubou měsíční mzdu v rozhodném období 32 400 Kč. Pan Bláha bude v roce 2018 čerpat týdenní otcovskou. Jak vysokou otcovskou pan Bláha obdrží?

Text Částka Průměrná hrubá měsíční mzda 32 400 Kč Neredukovaný denní vyměřovací základ (32 400 Kč x 12 měsíců: 365 dní) 1 065,21 Kč První redukční hranice (do 1000 Kč, ze 100 %) 1 000,00 Kč Druhá redukční hranice (od 1000 Kč do 1 499 Kč, z 60 %) 39,12 Kč Redukovaný denní vyměřovací základ (1 000 Kč + 39,12 Kč, zaokrouhleno) 1 040,00 Kč Denní otcovská (1 040 Kč x 70 %) 728 Kč Týdenní otcovská (728 Kč x 7 dní) 5 096 Kč

vlastní výpočet autora

Pan Bláha obdrží týdenní otcovskou ve výši 5 096 Kč.

Výše otcovské dle příjmu

V přiložené tabulce máme uvedenu týdenní otcovskou v závislosti na průměrném měsíčním hrubém příjmu.

Hrubá mzda Týdenní otcovská Hrubá mzda Týdenní otcovská 15 000 Kč 2 422 Kč 35 000 Kč 5 348 Kč 20 000 Kč 3 227 Kč 40 000 Kč 5 831 Kč 25 000 Kč 4 032 Kč 50 000 Kč 6 587 Kč 30 000 K 4 837 Kč 80 000 Kč 8 036 Kč

vlastní výpočet autora