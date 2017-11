Vyšší limit pro výdajový paušál nebo daňové slevy?

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Daně zdroj: pixabay.com Mnohé osoby samostatně výdělečně činné využívají při stanovení daňového základu pro výpočet daně z příjmu fyzických osob a vyměřovacího základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění výdajový paušál. Zjednoduší si tím administrativu, sníží se riziko chyby a mnohdy dojde i k daňové úspoře. Jaká jsou pravidla pro uplatnění výdajového paušálu za rok 2017?

Sazba výdajového paušálu u samostatné výdělečné činnosti činí 40, 60 nebo 80 % v závislosti na vykonávané činnosti. Stanovit výdaje paušálem přitom mohou i plátci DPH. Jsou-li skutečné výdaje OSVČ nižší než výdaje stanovené paušálem, přináší výdajový paušál úsporu nejen na dani z příjmu fyzických osob, ale i na povinném pojistném, které se počítá z vyměřovacího základu, jímž je polovina daňového základu. „Nejvyšší 80% výdajový paušál lze použít u zemědělské výroby a vodního hospodářství a u řemeslných živností, u ostatních živností lze uplatnit 60% výdajový paušál a u jiného podnikání potom 40% výdajový paušál,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Možnost volby za rok 2017

V daňovém přiznání za rok 2016 nemohly OSVČ stanovující výdaje paušálem uplatnit daňovou slevu ve výši 24 840 Kč na manželku či manžela s vlastními příjmy do 68 000 Kč a daňové zvýhodnění na děti, pokud byl součet dílčích základů, u kterých byly výdaje stanoveny paušálem, vyšší než 50 % celkového základu daně. Pro nárok na tyto daňové slevy bylo nutné vést daňovou evidenci nebo účetnictví. V daňovém přiznání za rok 2017 však budou moci OSVČ stanovující výdaje paušálem slevu na manželku či manžela a daňové zvýhodnění na děti uplatnit, ovšem pouze za podmínky, že své výdaje budou počítat maximálně z miliónového místo dvoumiliónového limitu. „Za rok 2018 bude možné uplatnit výdajový paušál vždy maximálně z příjmu ve výši 1 000 000 Kč. Chce-li živnostník uplatnit za rok 2017 slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti, musí dodržet snížený limit již letos,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Kdy se vyplatí dodržet nižší limit?

U OSVČ s ročním příjmem ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2017 do 1 000 000 Kč je situace jednoduchá: výdaje uplatní příslušným procentem ze skutečně dosažených příjmů, přičemž budou moci v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na manželku i daňové zvýhodnění na děti. Z této příznivé legislativní změny pro rok 2017 mají radost zejména rodiny, kde je jeden z manželů živnostník a druhý na rodičovské dovolené, neboť rodičovský příspěvek se nepočítá do sledovaného limitu pro slevu na manželku či manžela. V takovém případě si rodina oproti roku 2016 díky možnosti uplatnění slevy a daňového zvýhodnění výrazně finančně polepší.

Když daňové zvýhodnění uplatňuje druhý z manželů

Živnostníci využívající výdajový paušál s ročními příjmy nad 1 000 000 Kč, jejichž manželka pracuje a uplatňuje daňové zvýhodnění na děti při výpočtu své čisté měsíční mzdy u svého zaměstnavatele, by měli za rok 2017 zvolit možnost naposledy uplatnit paušální výdaje až do příjmů ve výši 2 000 000 Kč. Rodina nepřichází o možnost využít daňové zvýhodnění, neboť to může uplatnit vždy jen jeden z rodičů, a díky možnosti počítat výdaje i z příjmu v rozmezí od 1 000 000 Kč do 2 000 000 Kč se odvede výrazně méně na povinných daňových odvodech. Například při ročním příjmu 1 400 000 Kč by při uplatnění vyššího dvoumiliónového limitu činil daňový základ 560 000 Kč (1 400 000 Kč − (1 400 000 Kč x 60 %). „Výhodnost obou možností by si měly důkladně propočítat především OSVČ s ročními příjmy nad 1 000 000 Kč, jejichž manžel či manželka daňové zvýhodnění na děti uplatnit nemůže,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Za rok 2018 na tom budou všechny OSVČ stejně

V daňovém přiznání za rok 2018 budou moci uplatnit daňovou slevu na manželku či manžela a daňové zvýhodnění na děti všechny OSVČ, současně však všichni podnikatelé budou muset dodržet miliónový limit. Kupříkladu při ročním příjmu 1 400 000 Kč bude při 60% výdajovém paušálu činit základ daně 800 000 Kč (1 400 000 Kč − (60 % z 1 000 000 Kč). Možnost výběru výhodnější varianty se vztahuje pouze na rok 2017, pro rok 2018 jsou legislativní podmínky již pevně dané.