Daňové přiznání za poslední rok

Autor: Petr Gola Rubriky: Daně zdroj: pixabay.com Při ukončení samostatné výdělečné činnosti během roku a nástupu do zaměstnání nelze požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Za příslušný rok je nutné podat daňové přiznání a vyplnit přehledy o příjmech a výdajích na místně příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovně.

Čtěte také Zdravotní pojištění z hlavní samostatné výdělečné činnosti

V praxi se stává, že samostatná výdělečná činnost je ukončeně v průběhu roku a ke konci daného roku je bývalý živnostník již zaměstnancem. Jestliže jsou příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vyšší než 6 000 Kč, potom vzniká povinnost podat za daný rok daňové přiznání, i když již byla samostatná výdělečná činnost ukončena. Od zaměstnavatele je potřeba si vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech a výdajích.

Vyplnění přehledů o příjmech a výdajích

Zatímco do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné příjmy za daný kalendářní rok, tedy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, kapitálové příjmy, příjmy z nájmu nebo ostatní příjmy, tak do přehledů o příjmech a výdajích se uvádí vždy pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti.

Praktický příklad

Pan Novák ukončil ke konci srpna samostatnou výdělečnou činnost. Příjem za měsíce leden až srpen byl 842 000 Kč a výdaje 673 000 Kč. Od 1. září 2017 je pan Novák zaměstnancem s hrubou měsíční mzdou 40 000 Kč. Do daňového přiznání uvede daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu ve výši 169 000 Kč (842 000 Kč - 673 000 Kč) a daňový základ ze závislé činnosti dle § 6 ve výši 214 400 Kč (40 000 Kč x 1,34 x 4 měsíce). Do daňového základ ze závislé činnosti vstupuje i povinné pojistné placené zaměstnancem za zaměstnavatele (v souhrnu 34 %). Do přehledů o příjmech a výdajích uvede pan Novák pouze roční příjmy 842 000 Kč a výdaje 673 000 Kč.

Oznámení ukončení samostatné výdělečné činnosti

V případě ukončení samostatné výdělečné činnosti je nutné si splnit svoji oznamovací povinnost na příslušných institucích, např. na živnostenském úřadu, na finančním úřadu, zdravotní pojišťovně i OSSZ. Poslední záloha na zdravotním pojištění se zaplatí do 8. kalendářního dne následujícího měsíce po ukončení činnosti a poslední záloha na sociálním pojištění se zaplatí do 20. kalendářního dne po měsíci ukončení činnosti. Při neoznámení ukončení samostatné výdělečné činnosti by v informačním systému příslušných institucí nabíhala povinnost platit povinné pojistné i v dalších měsících.