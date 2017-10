Podřízenost může být výhoda

Autor: Petr Gola Rubriky: Zaměstnání zdroj: pixabay.com Osoby samostatně výdělečně činné jsou sobě vlastním pánem a rozhodovací pravomoc je jenom na nich. Při výkonu své činnosti dělají vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na vlastní riziko. Při přechodu do zaměstnání musí OSVČ počítat s tím, že jejich pracovní kroky bude určovat především zaměstnavatel.

V zaměstnaneckém poměru je jasně definovaný vztah nadřízenosti a podřízenosti. Zaměstnanci musí dodržovat pokyny nadřízených zaměstnanců. Moderní a úspěšné firmy posilují rozhodovací pravomoci nejlepších zaměstnanců, přesto zaměstnanci musí své návrhy konzultovat s vedoucími zaměstnanci a nemohou při výkonu své práce postupovat jako OSVČ.

Může to být výhoda

Pro některé OSVČ je po několika letech výkonu samostatné výdělečné činnosti náročné se zařadit do pracovního kolektivu a dodržovat pokyny vedoucích. Z jistého úhlu pohledu to lze však chápat jako výhodu. Při řešení problémů je možné se na někoho obrátit a při sporných situacích má konečné rozhodnutí šéf. Po letech náročného rozhodování to může být pro některé OSVČ vítaná změna a pokles odpovědnosti může být i jedním z důležitých impulsů pro ukončení samostatné výdělečné činnosti.

Rychlý kariérní růst

Úspěšné firmy mnohdy vítají do svých řad bývalé OSVČ. Důvodů je několik. Jedním z nich je i umění jednání s klienty, umění rozhodování ve stresu a zodpovědná práce. Jestliže se dokáže bývalý živnostník přizpůsobit pracovnímu prostředí, tak může velmi brzy začít pracovat na vedoucích pozicích. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti musel umět jednat s každým zákazníkem, aby mohl dlouhodobě fungovat na trhu. Svoji práci musel dělat dobře, protože by jinak nemohl svoji činnost vykonávat dlouhodobě. Pracovníci, kteří v minulosti alespoň několik let vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, mají mnohdy dobrý tah na branku, protože chtějí obchod co nejrychleji dohodnout a uskutečnit.

Zkušenosti rozhodují

Zaměstnanci, kteří si vyzkoušeli samostatnou výdělečnou činnosti, závislou činnost v soukromém i veřejném sektoru, jsou pro firemní prostředí velmi důležití. Mohou srovnávat, a pokud jsou v práci spokojeni, tak jsou velmi výkonní a motivující pro další kolegy, neboť si současné práci cení.

Kolegové pomohou

Velmi často se nemají živnostníci při výkonu své činnosti s kým poradit nebo jim nemá kdo pomoci. V zaměstnání se lze obrátit na kolegu. Zaměstnanci pracující v dobrých pracovních kolektivech zažívají méně pracovního stresu, neboť ví, že na žádné problémy nebudou sami. V dobrém pracovním kolektivu se tak značně snižuje riziko chyby a je možné se neustále od zkušenějších kolegů co učit.