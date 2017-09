Přivýdělek k podnikání

Autor: Petr Gola Rubriky: Podnikání zdroj: pixabay.com I osoby samostatně výdělečně činné se mohou nechat dočasně zaměstnat nebo si přivydělat formou různých brigád. Samostatnou výdělečnou činnost není nutné v takovém případě přerušit nebo ukončit. Lze současně mít příjem z podnikání i ze zaměstnání.

OSVČ mohou mít v některých měsících nižší příjmy a méně zakázek, přivýdělek formou zaměstnaneckého poměru je možností, jak finančně danou situaci zvládnout. I OSVČ se mohou nechat zaměstnat. Pokud to situace dovoluje, tak je možné vykonávat samostatnou výdělečnou činnost a k tomu pracovat současně.

Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné příjmy

OSVČ každoročně podávají daňové přiznání. OSVČ, které si během roku některé měsíce přivydělávali v zaměstnání, budou do daňového přiznání uvádět nejenom příjmy ze samostatné výdělečné činnost dle § 7 zákona o dani z příjmu, ale i příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu. Od zaměstnavatele budou potřebovat k vyplnění daňového přiznání potvrzení o zdanitelných příjmech.

Povinné pojistné se platí i ze mzdy

OSVČ odvádí ze své samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění a zdravotní pojištění. Když mají OSVČ příjem ze závislé činnosti, tak odvádí i z tohoto příjmu sociální pojištění a zdravotní pojištění. V praxi si OSVČ nejčastěji přivydělávají na dohodu o provedení práce. Když je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, tak se z měsíční odměny sociální pojištění a zdravotní pojištění neplatí. Pokud je však měsíční odměna 10 001 Kč a více, tak se již z měsíční odměny z dohody o provedení práce sociální pojištění i zdravotní pojištění platí.

Srážková daň a daňové přiznání

Když není u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a měsíční odměna z dohody o provedení práce je 10 000 Kč a méně, tak se z měsíční odměny odvádí srážková daň z příjmu. Pokud si OSVČ během roku přivydělává a z odměn je vždy odvedena srážková daň z příjmu, tak tento příjem se nemusí do daňového přiznání uvádět. Daňová povinnost může být splněna odvedením srážkové daně. V některých případech je však výhodné do daňového přiznání uvést i tyto příjmy, a to za předpokladu, že nejsou v plném rozsahu využity daňové slevy a daňové odpočty uplatňované v daňovém přiznání, v takovém případě je totiž možné obdržet část sražené daně zpět.