Studie GT: Optimismus firem nebyl nikdy v historii silnější. Rychle ale rostou obavy z nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Ekonomika zdroj: pixabay.com Optimismus mezi manažery středních a velkých firem z celého světa nikdy nebyl silnější. Celosvětově vidí budoucnost byznysu pozitivně 51 % manažerů. Očekávají větší tržby i zisky. Vyplývá to z pravidelné studie International Business Report (IBR), kterou poradenská společnost Grant Thornton vydává každý kvartál. Tento průzkum realizovaný mezi 2500 manažery z 36 zemí rovněž ukázal rostoucí znepokojení manažerů ohledně nedostatku kvalifikovaných pracovníků coby ohrožení dalšího ekonomického růstu. „V ČR máme nejnižší míru nezaměstnanosti z celé EU, nedostatek kvalifikovaných pracovníků tlačí na růst mezd, ale ještě více na potřebu vzdělávat své zaměstnance a blíže spolupracovat se vzdělávacími institucemi,“ uvedl David Pirner, managing partner české pobočky Grant Thornton.

Globální optimismus firem vzrostl již pátý kvartál v řadě. Důvěra ve světlé zítřky byla obzvláště patrná ve Spojených státech, kde optimismus dosáhl nejvyšší hodnoty 81 %. V EU dosáhl optimismus dvouletého maxima 50 %, v Číně zůstal na úrovni 48 %, což je nejvíc za poslední tři roky. S tím souvisí fakt, že globální očekávání nárůstu tržeb dosáhlo historického maxima ve výši 56 %, stejně jako očekávání směrem k ziskovosti firem.

Celkem 35 % dotázaných označilo za výraznou překážku nedostatek kvalifikovaných pracovníků, což je rovněž historické maximum. V EU jde oproti prvnímu čtvrtletí o 5% nárůst, v Severní Americe a Asii činí nárůst 2 %. Rekordních 36 % podniků uvedlo, že v příštích 12 měsících plánují nábor nových zaměstnanců. „Tyto dva poznatky spolu souvisí. V expandující ekonomice by firmy rády nabraly personální posily. Největší hlad je po zkušených, kvalifikovaných pracovnících. Firmy se přirozeně obávají, jestli je na trhu práce vůbec najdou,“ vysvětluje Pirner.

Navzdory napjaté situaci na trhu práce pouze 20 % dotázaných firem plánuje navyšovat mzdy více než o míru inflace. To je dokonce méně než v prvním čtvrtletí. „Najít v dnešní době nové kvalitní pracovníky je náročné. Tento převis poptávkyklade větší nároky ina udržení těch stávajících. Navýšení mezd je jen jednou z metod, která přináší spíše krátkodobé zlepšení. Pro zajištění budoucího růstu musí firmy do svých lidí investovat také na poli vzdělávání, tedy neustálého zvyšování jejich kvalifikace. Firmy by se měly naučit užší spolupráci se vzdělávacími institucemi, podílet se na tom, aby se klíčové dovednosti vyučovaly již u studentů,“ uvedl Pirner.

Právem se stále častěji hovoří o tzv. 4. průmyslové revoluci (Industry 4), která s sebou nese mj. stále častější využití robotizace a automatizace v pracovních procesech. Jedním z důvodů je právě nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Výzkum Grant Thornton ukazuje, že investice do mechanizace a výzkumu a vývoje v uplynulých čtvrtletích také narůstaly. Často jde o dlouhodobější projekty, které se projeví až po nějakém čase.