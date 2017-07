Pět důvodů, kdy nečerpat úvěr

Autor: Petr Gola Rubriky: Úvěry zdroj: pixabay.com Čerpání úvěru nebo půjčky může rodině nebo podnikateli pomoci, v některých případech však dočasnou krátkodobou radost z pořízení zboží na úvěr vystřídají dlouhodobé finanční problémy spojené s vyřešením řádného splacení úvěru. Kdy není dobré si vzít úvěr?

Dobře promyšlený úvěr nebo půjčka mohou významně pomoci, např. u pořízení vlastního bydlení nelze čekat až se našetří, stejně to přitom platí i u úvěru na bydlení nebo u úvěru na auto, když se potřebuje k ježdění do práce nebo k podnikání. Situaci je nutné posuzovat individuálně a vždy je nutné zohlednit finanční rodinné možnosti. Podívejme se však na situace, kdy není vhodné úvěr čerpat.

Nevýhodné podmínky

Na trhu působí celá řada finančních institucí, které nabízí úvěry. Každý úvěr je tedy dobré důkladně promyslet a porovnat nabídky konkurence. Nabídka na trhu je pestrá a rozhodně se nevyplatí uzavřít úvěrovou smlouvu v časové tísni. Při podpisu každé smlouvy je potřeba detailně znát práva a povinnosti a dopad na finanční rozpočet.

Po splátce úvěru zůstane minimální rezerva

Jednotlivé finanční instituce mají vlastní pravidla pro poskytování úvěrů. Když se podaří splnit příjmové podmínky pouze u některé instituce a u většiny nikoliv, tak je to signálem, že rodinné příjmy jsou pro takový úvěr nedostatečné a jakékoliv nepatrné změny v rodinném rozpočtu znamenají problémy se splácením. Měsíční splátka úvěru by v žádném případě neměla být na hraně finančních možností a i během splácení úvěru by měla zůstat v rozpočtu dostatečná rezerva.

Nákup „zbytečností“

Každý úvěr by měl mít své opodstatnění. Čerpání úvěru na „zbytečnosti“ jako je např. pořízení nové modernější elektroniky, nového auta, když staré auto je ještě dostatečně kvalitní... jsou finančně nerozumné kroky.

Pořizovaná věc má kratší životnost, než je doba splácení

Věc pořizovaná na úvěr by měla mít vždy delší životnost než je doba splácení. Tato podmínka není např. splněna u úvěru na dovolenou, a takové úvěry tedy nemají ekonomické opodstatnění.

Novým úvěrem se řeší splátka starého úvěru

Vyřízení nového úvěru nebo nové půjčky za účelem splacení staré půjčky nepřispívá ke skutečnému řešení finančních problémů a dochází pouze k dočasnému odkladu skutečného řešení. Čas však hraje v neprospěch dlužníka a celkové závazky se v takových případech zvyšují. Skutečným řešením v takovém případě může být např. konsolidace úvěrů a osobní řešení s věřiteli.