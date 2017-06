Jezdit na dovolenou bez pojištění není rozumné

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Pojištění zdroj: sxc.hu Do celkových nákladů na dovolenou je vhodné vždy zakalkulovat výdaje za komerční cestovní pojištění. V žádném případě se u pojištění nejedná o zbytečnou platbu, i na pobytových zájezdech je možné se dostat do situací, kdy rodinu soukromé pojištění zachrání.

Bez kvalitního cestovního pojištění by rozhodně neměly na dovolenou vyrážet rodiny s dětmi, šetřit na pojištění se rozhodně nevyplácí. Cestovní pojištění přináší rodičům potřebnou jistotu a klid, že v případě nemoci nebo úrazu bude o ně a jejich děti dobře postaráno. Čím vzdálenější dovolenková destinace a čím dobrodružnější styl trávení dovolené, tím vyšší nároky musí smlouva o cestovním pojištění splňovat. Cestovat pouze s kartičkou zdravotní pojišťovny nestačí. „Evropský průkaz zdravotního pojištění nás opravňuje v zemích EU a některých dalších zemích na čerpání stejné zdravotní péče jako místní občany, což znamená i placení spoluúčasti, která je v některých západoevropských zemích vysoká," varuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Komerční smlouvu si můžete přizpůsobit

Nabídka cestovního pojištění na trhu je skutečně pestrá. Každá rodina si může zvolit pojištění, které bude nejlépe odpovídat jejich požadavkům. Krátkodobé pojištění na dovolenou není drahou záležitostí s ohledem na to, jakou jistotu při čerpání zdravotní péče nabízí, proto při nejasnostech, jaké pojistné plnění zvolit je lepší si připlatit. Vyšší pojistnou ochranu by měly volit rodiny preferující aktivní trávení volného času na dovolené, např. horská kola, potápění nebo náročnější turistiku. „V pojistné smlouvě je dobré současně sjednat další pojištění jako např. odpovědnosti za škodu nebo pojištění osobních věcí, zkrátka na nic nezapomenout," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Neocenitelná pomoc asistenční služby

Rodiny, které si uzavřou kvalitní cestovní pojištění, mají jistotu, že v případě nutnosti čerpání zdravotní péče se neocitnou v cizině v neřešitelných problémech. Ve stresových situacích se mohou spolehnout na 24hodinovou asistenční službu, což je veliká pomoc zvláště v případě jazykové bariéry. Z cestovního pojištění sou kryty i výdaje spojené s převozem nemocného zpět do Česka a v případě úmrtí i jeho ostatků. Případné finanční výlohy bez komerčního pojištění by byly pro mnohé rodiny těžko řešitelné. Rodiny cestující na dovolenou autem by rozhodně neměli zapomínat ani na pojištění auta, v případě nečekané poruchy auta se díky pojištění a asistenční službě stane taková složitá situace zvládnutelnou. „Na cestovním pojištění nelze stejně jako u ostatního pojištění vydělat, správným výběrem lze však stejnou pojistnou ochranu sjednat levněji," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Znejte přesně svá práva a nároky

Při uzavření komerční smlouvy o cestovním pojištění je potřeba znát pečlivě všechna svá práva a nároky vyplývající ze smlouvy a jak postupovat v určitých situacích. Celková částka za cestovní pojištění závisí nejenom na zvolené variantě, délce pobytu nebo místě pobytu, ale liší se i mezi jednotlivými institucemi působícími na trhu. „V případě nejasnosti, na kterou instituci se obrátit, je řešením sjednání pojištění u instituce, kde má rodina již nějakou smlouvu uzavřenou. Stálí klienti mají zpravidla nárok na slevy na pojištění nebo jiné benefity," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!