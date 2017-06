Komentář ČBA ke Zprávě o finanční stabilitě ČNB

Zátěžové testy opět prokázaly vysokou odolnost domácího bankovního sektoru i pro případ velmi nepříznivého hospodářského vývoje. Banky by ustály propad ekonomiky do recese a deflace i výrazný vzestup nezaměstnanosti k 10 % doprovázený propadem cen nemovitostí až o 15 %. Obdobně jako v předchozí sérii testů by potřeba doplnění kapitálu činila přibližně 0,3 % HDP, 12,5 mld. Kč.