Výpověď od zaměstnavatele jako impuls pro úspěšnější pracovní etapu

Autor: Petr Gola Rubriky: Zaměstnání zdroj: pixabay.com Obdržení výpovědi od zaměstnavatele je vždy velmi nepříjemnou pracovní zkušeností. Výpověď mnohdy dostávají i šikovní zaměstnanci, protože se zaměstnavatel nachází ve složité situaci a musí provádět úsporná organizační opatření.

Ukončení pracovního poměru z impulsu zaměstnavatele je pro zaměstnance složitou událostí, na kterou se lze předem vždy těžko připravit. Důležité je v těchto chvílích nevidět budoucnost hned černě a pesimisticky a snažit se situaci ihned řešit. Co nejdříve hledat nové pracovní uplatnění. Tuto těžkou situaci je dobré brát jako šanci na lepší pracovní uplatnění, aktivní a pozitivní přístup zvyšuje šance na trhu práce.

Proč se evidovat na úřadu práce?

Jestliže se zaměstnanci nepodaří nastoupit do nové práce ihned po skončení stávajícího pracovního poměru, tak je vhodné se registrovat na úřadu práce i kvůli jednomu či dvěma měsícům, i když při obdržení odstupného se odkládá nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti. Za lidi v evidenci na úřadu práce platí vždy zdravotní pojištění stát. A evidence na úřadu práce se v zákonném rozsahu započítává do doby pojištění pro důchodové účely.

Proč neodcházet ve zlém?

Zaměstnanci, kteří svoji práci vykonávali dobře a kteří zachovají chladnou hlavu při obdržení výpovědi, mají šanci, že jim současný zaměstnavatel poskytne pár tipů na pracovní uplatnění nebo je v budoucnu opět příjme do pracovního poměru, jakmile se ekonomická situace opět stabilizuje a podaří se překonat krizové období.

Dohoda je elegantním řešením

Přestože jsou splněny podmínky pro ukončení pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost, tak mnozí zaměstnavatelé upřednostňují ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou. Vzájemnou dohodou může být pracovní poměr ukončen kdykoliv, a to i např. ve stejném termínu jako by došlo k ukončení pracovního poměru výpovědí. I když je pracovní poměr ukončen vzájemnou dohodou, tak náleží zákonné odstupné, jestliže je v písemné dohodě výslovně uveden důvod ukončení pracovního poměru ze zákonných důvodů (např. pro nadbytečnost dle § 52, písmena c).

Zodpovědní zaměstnanci znají svoji cenu

Žijeme v hektické době a většina zaměstnanců během svého produktivního života pracuje pro více zaměstnavatelů. Zatímco dříve hodně zaměstnanců vydrželo pracovat u jednoho zaměstnavatele až do odchodu do důchodu, nyní tomu tak není. Zodpovědní zaměstnanci tedy sledují situaci na trhu práce i během trvání svého pracovního poměru a současně stále pracují na zvyšování svých znalostí a dovedností. Vždy existuje možnost, že některý zaměstnavatel v regionu bude nabízet zajímavější práci za vyšší mzdu. V případě nečekaného ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele si najdou připravení zaměstnanci nejrychleji novou a lepší práci.