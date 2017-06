Máte smlouvu na dobu určitou? Řešte situaci včas

Uzavření smlouvy na dobu určitou je pro zaměstnavatele výhodné, neboť se tím vyhne případné výplatě odstupného nebo soudním sporům. Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou totiž skončí ke sjednanému datu a nepodává se žádná výpověď.

Protože pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí ke stanovenému datu v pracovní smlouvě, tak vlastní iniciativa zaměstnance pracujícího na dobu určitou je velmi důležitá. Zaměstnanec pracující na dobu určitou by měl svoji situaci v dostatečném předstihu řešit se svým zaměstnavatelem. Jestliže zaměstnanec neobdrží od zaměstnavatele jednoznačnou odpověď o jeho budoucnosti, tak je vhodné co nejdříve začít hledat nové pracovní uplatnění. Jestliže se zaměstnanec nezajímá o svoji pracovní budoucnost několik měsíců dopředu, tak se může dostat následně do časového presu a nevyhne se evidenci na úřadu práce, protože se mu nepodaří si najít tak rychle nové místo.

U doby na smlouvu určitou neplyne ochranná lhůta

V některých případech nemůže dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, protože je zaměstnanec chráněn zákoníkem práce, např. v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným nebo v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou. Jestliže je však sjednaná pracovní smlouva na dobu určitou, tak pracovní poměr skončí uplynutím sjednané lhůty. Z důvodu skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou nevzniká nárok na odstupné.

Praktický příklad

Paní Nováková má se svým zaměstnavatelem uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou a pracovní poměr skončí 30. června. Přestože je paní Nováková nyní těhotná a je chráněna zákoníkem práce, tak pracovní poměr skončí ke sjednanému datu, tedy uplynutím času dle pracovní smlouvy.

Proč se nebát smlouvy na dobu určitou?

V praxi se stává, že někteří zaměstnanci mají dvě pracovní nabídky, přičemž přijmou tu pro ně finančně a pracovně méně zajímavou jenom z toho důvodu, že zaměstnavatel nabízí smlouvu na dobu neurčitou zatímco druhá pracovní nabídka je na smlouvu na dobu určitou. Přestože je smlouva na dobu určitou menší jistotou než smlouva na dobu neurčitou, tak není nutné kvůli nabídce na smlouvu na dobu určitou odmítat lepší pracovní nabídku. Kvalitním a výkonným zaměstnancům zaměstnavatelé po uplynutí smlouvy na dobu určitou nabízejí následně smlouvu na dobu neurčitou.

Doba trvání musí být výslovně sjednána

Když není výslovně písemně sjednána doba trvání pracovního poměru, potom pracovní poměr trvá po dobu neurčitou. Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout tři roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.