Vybírejte nejenom nemovitost, ale i hypotéku

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Úvěry zdroj: sxc.hu Nepromyšlené zadlužování může pro rodinu znamenat dlouhodobé finanční problémy, neboť všechny úvěry a půjčky je potřeba řádně splácet, jinak hrozí exekuce. Dobře zvolená hypotéka je však rozumným dluhem a správným finančním rozhodnutím.

Zatímco výběru bytu nebo domu věnuje většina lidí dostatek času a má poměrně jasné požadavky na dostupnost, vybavenost nebo velikost, tak u hypotéky tomu tak často není. To není správně. Výběru hypotečního úvěru je potřeba věnovat dostatek času, zvolením ideální varianty vzhledem k rodinné finanční situaci a aktuální nabídce na trhu je možné během splácení hypotéky ušetřit deseti tisíce korun. Od dubna došlo ke zpřísnění podmínek pro čerpání hypotéky, proto lze s kvalitním poradcem ušetřit na financování nákupu nemovitosti ještě více než v minulých měsících. „Peněžní záležitosti je vhodné konzultovat s odborným poradcem ještě před samotným výběrem nemovitosti, aby byla stanovena jednoznačně nepřekročitelná cena nemovitosti vzhledem k finančním možnostem rodiny," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Nejenom vlastní bydlení, ale i investice

Hypoteční úvěr je možné použít nejenom k řešení vlastní bytové situace, ale i k pořízení investiční nemovitosti. Nákup další nemovitosti za účelem jejího dlouhodobého pronájmu nebo k pozdějšímu prodeji se ziskem jsou oblíbená investiční rozhodnutí. Zadlužení kvůli kvalitní nemovitosti, která odpovídá rodinným finančním možnostem, je správným finančním krokem. Pořízení vlastní nemovitosti lze chápat i jako finanční zajištění na penzi, přičemž úloha vlastního finančního zajištění v důchodovém věku v budoucnu výrazně poroste. Pro minimalizaci měsíčních výdajů je vhodné v penzi žít ve vlastním bydlení, které bylo splaceno ještě v produktivním věku. Nájemní bydlení je vhodné zejména pro mladé lidi, kteří se častěji stěhují za prací. Pro důchodce však již nikoliv. „Pravidelný příjem v penzi z pronájmu je potom velkým finančním bonusem, při potřebě vyššího finančního obnosu se dá v důchodu druhá nemovitost vždy prodat," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Proč jsou potřeba vlastní finance?

Dle doporučení ČNB by neměly banky od dubna poskytovat hypoteční úvěry nad 90 % hodnoty nemovitosti, přičemž jen 15 % hypoték by měly banky poskytovat nad 80 % hodnoty nemovitosti. Přestože se tedy podmínky pro čerpání hypotéky zpřísnily od října 2016 (bylo možné poskytovat maximálně 95% hypotéky) a nyní od dubna 2017 a úrokové sazby nyní nepatrně rostou, tak jsou podmínky pro čerpání hypotečního úvěru stále příznivé. S hypotékou je však dobré plánovat dopředu, ideálně pravidelně aktualizovat rodinný finanční plán se zkušeným poradcem. Nestačí totiž mít jiné finanční zdroje do 100 % hodnoty nemovitosti, ale je nutné počítat i s dalšími výdaji spojenými s pořízením nemovitosti jako jsou např. provize realitní kanceláře nebo platba daně z nabytí nemovitých věcí.

Nevidět budoucnost pouze růžově

Někteří žadatelé o hypotéku přeceňují svoji finanční situaci, protože počítají s rychlým růstem mzdy v příštích letech a nemají dlouhodobě spočítány své výdaje. Nakonec se jim sice podaří těsně splnit požadavky banky, ale přesto mohou mít následně problémy se splácením. Finančně se velmi uskromnit lze několik měsíců, ale dlouhodobě je to velmi těžké. Doporučuje se proto mít vždy dostatečnou výdajovou rezervu, aby případný propad příjmů v některých měsících, např. z důvodu dočasné nezaměstnanosti nebo snížení příjmu v zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, neznamenal problémy se splácením hypotéky. „Před vyřizováním hypotéky je dobré mít rodinné finance pod kontrolou a detailně znát nejenom příjmy, ale i strukturu výdajů," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

