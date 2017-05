Zdanění hazardních her: Co přinesla nová legislativa?

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Daně zdroj: sxc.hu Legislativní novinkou letošního roku je zavedení nové daně z hazardních her a zrušení zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Zavedení této nové přímé daně od 1. ledna 2017 by mělo zvýšit daňový výnos zdaněním všech forem hazardu.

Hazardní hry nabízejí možnost rychlého zbohatnutí, a proto jsou velmi oblíbené všude na světě. Při hraní hazardních her však lze nejen hodně získat, ale i hodně ztratit. Řada hazardních hráčů se kvůli hraní zadlužuje a dostává se do kolotoče dluhů a půjček, ze kterého je velmi obtížné vykročit zpět do finanční rovnováhy. „Hazardní hry nelze vymýtit. Protože však řadu hráčů a jejich rodin dostávají do složitých životních situací, je na místě alespoň ucelené a vyšší zdanění hazardu. Proto je nová zákonná úprava jistě přínosem,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Co je předmětem daně?

Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry v Česku, je-li k jejímu provozování potřeba základní povolení dle zákona nebo má-li být tato hra dle zákona upravujícího hazardní hry ohlášena. Dani podléhají i velmi oblíbené internetové hazardní hry, jestliže jsou alespoň zčásti zaměřené na český trh, tedy hráče s bydlištěm v Česku. „U technických her je 65 % celostátního hrubého daňového výnosu příjmem rozpočtů obcí. Ty si však musejí plnit vůči správci daně své oznamovací povinnosti ohledně hazardních her. Jedná se zejména o ohlášení hazardní hry nebo o vydání povolení k umístění herního prostoru,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Podmínky pro provozovatele hazardních her

Provozovatelem hazardní hry může být pouze právnická osoba splňující zákonné podmínky. Mezi ty mimo jiné patří průhledná vlastnická struktura, z níž je zřejmé, kdo je skutečným majitelem, a dále vlastní zdroje v minimální výši 2 000 000 eur. Provozovatel nesmí umožnit účast na hazardní hře osobě mladší 18 let. Hazardní hry též nesmějí být mimo jiné provozovány ve škole a školském zařízení, v zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, v zařízení sociálních služeb, ve zdravotnickém zařízení nebo v prostoru sloužícím církvi či náboženské společnosti.

Jak mohou obce regulovat hazardní hry?

Obce v Česku mohou vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které lze určit, kde v obci a v jakém čase je možné provozovat bingo, technické hry, živé hry nebo turnaj malého rozsahu a kde v obci i v jakém čase je provozování těchto hazardních her naopak zakázáno. Těmito opatřeními mohou tedy obce snižovat negativní společenské jevy spojené s hraním hazardních her.

Základ daně a sazba daně

Základem daně z hazardních her je součet dílčích základů daně za jednotlivé druhy hazardních her. Ty tvoří částka, o níž úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher z loterie, z kursové sázky, z totalizátorové hry (uhodnutí sázkové příležitosti), z binga, z technické hry (zejména válcová hra, elektromechanická ruleta a elektromechanické kostky), z živé hry (hry, kde sázející hrají proti krupiérovi), z tomboly a z turnaje malého rozsahu (karetní hry vyřazovacího typu). V případě internetové hazardní hry, kdy hráč hraje proti jiné osobě, která se ke hře registrovala a jež nemá bydliště v Česku, tvoří dílčí základ daně součin částky, o níž úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher, a poměru úhrnu přijatých i nevrácených vkladů od účastníka hazardní hry a úhrnu všech přijatých i nevrácených vkladů. „Sazba daně z hazardních her činí 23 % z dílčích základů daně, v případě technických her pak 35 % a minimálně 9 200 Kč za každé koncové zařízení,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Čtvrtletní daňové přiznání

Daňoví poplatníci mohou daňové přiznání k dani z hazardních her podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslanou přes datovou schránku. Nelze tedy použít tištěný tiskopis. Zdaňovacím obdobím z hazardních her je kalendářní čtvrtletí a daňové přiznání se podává do 25. dne následujícího měsíce. U daně z hazardních her je zavedeno samovyměření daně, což znamená, že k vyměření daně dochází ze zákona na základě podání daňového přiznání. Zjistí-li pracovníci finančního úřadu například na základě daňové kontroly, že poslední známá daň není ve správné výši, doměří daň ve výši rozdílu poslední známé daně a částky nově zjištěné.