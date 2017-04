Česká republika za první čtvrtletí 2017 přilákala 62 % celkových nemovitostních investic ve střední a východní Evropě

Předběžné výsledky za první čtvrtletí roku 2017 ukazují, že téměř dvě třetiny všech investic do nemovitostí v rámci regionu střední a východní Evropy (CEE) v tomto období směřovaly do České republiky. Vyplývá to ze zprávy CEE Real Estate Investment Compass 2017 sestavené společnostmi Colliers International a CMS. Předběžné údaje za první kvartál zároveň naznačují, že v celoročním součtu pravděpodobně dojde k překonání rekordního přítoku investic na nemovitostní trhy CEE ve výši 12,2 mld. eur z roku 2016.