Riziko neplacení faktur

Autor: Petr Gola Rubriky: Podnikání zdroj: pixabay.com I drobní živnostníci musí velmi pečlivě prověřovat své zákazníky, kterým fakturují zboží nebo služby. Zatímco naprostá většina zaměstnanců dostává každý měsíc ve sjednaný den výplatu na účet, tak OSVČ musí v lepším případě počítat s nepravidelnými úhradami faktur.

Naprostá většina osob samostatně výdělečně činných se setkala se situací, kdy jim někteří zákazníci nezaplatili ani přes několik urgencí a výzev. Řešení takové situace je velmi složité. U nižších částek mnohdy nezbývá nic jiného než finanční plnění oželet, neboť soudní řešení je zdlouhavé a náročné. Drobní živnostníci se přitom potřebují věnovat své samostatné výdělečné činnosti a ne se soudit.

Opožděné platby jsou běžné

Nezaplacení faktury je samozřejmě nejhorší variantou, ale i opožděné úhrady faktur jsou velmi nepříjemné, neboť je nutné pravidelně platit materiál, energie, nájem, platit povinné měsíční platby na sociálním a zdravotní pojištění a přispívat do rodinného rozpočtu příjmem ze samostatné výdělečné činnosti. Řízení cash-flow (příjmů a výdajů) by mělo být pro všechny OSVČ velmi důležité. Zahájení samostatné výdělečné činnosti je vhodné dobře promyslet a mít i finanční rezervu na horší časy, pokud by se z různých důvodů nedařilo, tak jak se očekávalo.

Ukončení samostatné činnosti s dluhy

Všechny osoby samostatně výdělečně činné by měly věnovat finančnímu řízení své samostatné výdělečné činnosti dostatečnou pozornost a když se příjmově nedaří, tak ihned danou situací řešit. Ještě před vyčerpáním finanční rezervy je dobré začít si přivydělávat např. na zkrácený úvazek nebo pracovní dohody. To vše pouze za předpokladu, že výhled do budoucna naznačuje, že by se situace v podnikání mohla zlepšit. Jakmile se výkon samostatné výdělečné činnosti dostane do červených čísel, tak je dobré výkon samostatné výdělečné činnosti co nejdříve ukončit. V některých případech včasné ukončení samostatné výdělečné činnosti může eliminovat ztrátu a zabránit růstu dluhů, které souvisí s podnikáním. Své závazky musí OSVČ splácet i po ukončení činnosti. Zatímco nevydařené zaměstnání neznamená do budoucnosti žádný závazek a je možné snadno podat výpověď, tak nepovedené podnikání může ovlivňovat finanční budoucnost několik let.

Zálohové platby

Pro živnostníky, kteří mají vyšší vstupní materiálové náklady na výkon své činnosti, je dobré požadovat před zahájením své činnosti od zákazníka zálohové platby. Zálohové platby snižují riziko nezaplacení faktury a výkonu práce "zadarmo". Samotná výše zálohy se může lišit v závislosti, zdali jde o nového zákazníka nebo stálého zákazníka a na výši samotné materiálové náročnosti.