Počítač nebude nikdy schopný dělat celou mou práci, myslí si 65 % lidí

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Zaměstnání zdroj: pixabay.com Více než polovina lidí si myslí, že počítač nikdy nebude schopný dělat celou jejich práci. Tuto odpověď uvedlo 65,46 % dotázaných. V roce 2015 takto na stejný dotaz odpovědělo 62 % respondentů. Vyplynulo to z výzkumu společnosti Monster, která se věnuje vyhledávání pracovních nabídek a obsazování volných pozic ve firmách. Dotazování se uskutečnilo v prosinci 2016.

Monster lidem položil tuto otázku: Do kdy si myslíte, že díky automatizaci bude počítač nebo robot schopný dělat veškerou vaši práci?

Nejvíce respondentů uvedlo, že počítač nikdy nebude schopný dělat celou jejich práci. Takto odpovědělo 65,46 % dotázaných. 13,17 % respondentů se domnívá, že počítač bude schopný jejich práci dělat za více než 10 let. Necelých 10 % lidí (9,65 %) se nechalo slyšet, že počítač jim vezme práci během 5 - 10 let. Do pěti let zastane počítač práci u 6,07 % lidí. Nejmenší skupina dotázaných, konkrétně 5,65 %, prohlásila, že robot je schopný udělat celou jejich práci už nyní.

“Je zjevné, že navzdory všem současným diskusím o tom, že chybějící pracovní síla bude nahrazována stroji, budou zaměstnanci i v nadcházejících letech tím nejhodnotnějším, na co se zaměstnavatelé budou moci spolehnout. Firmy se nepochybně budou snažit zautomatizovat část svých vnitřních procesů, ale bez odborně proškolených kolegů se obejít nemohou,” komentuje výsledky výzkumu Petr Kubačka, ředitel Monster Career CZ.

Na stejné otázky zjišťoval Monster odpovědi již v roce 2015. Také tehdy většina (62 %) dotazovaných prohlásila, že se domnívají, že počítač nikdy nebude schopný dělat celou jejich práci.

V rámci výzkumu bylo dotázáno 8 142 lidí z USA, Německa, Kanady, Francie a Finska.