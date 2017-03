5 tipů pro motoristy, kteří chtějí vědět, co tankují

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Finance zdroj: sxc.hu Tankujete kvalitní palivo? A jak se vyvarovat čerpacím stanicím, které mohou ohrozit životnost motoru vašeho vozidla nebo ho bezprostředně poškodit? Kde natankovat naftu bez biosložky? V dohledné době se na českých pumpách objeví E5, B7 nebo třeba E10. Co to znamená? Přečtěte si 5 tipů, na co si dát pozor při tankování.

Tip č. 1: Natankujete nekvalitní palivo a už neodjedete?

I když kvalita pohonných hmot je v Česku všeobecně na vysoké úrovni, Česká obchodní inspekce (ČOI) neustále uděluje pokuty za palivo, jehož parametry neodpovídají normě. Čerpací stanice, které kontrolám nevyhověly, lze nalézt na webu ČOI. Natankováním paliva s mírnými odchylkami od požadované kvality většinou nehrozí fatální poškození motoru a případné problémy odezní po dotankování odpovídajícího paliva. Poškození motoru by mohlo způsobit až dlouhodobé tankování stejně nekvalitního paliva. V případě okamžité změny chování motoru po natankování by však řidič měl ihned zastavit vozidlo, nechat ho odtáhnout do servisu a pohonné hmoty reklamovat. V extrémním případě silné kontaminace paliva vodou nebo i při smíchání benzínu a motorové nafty to řidič pozná ihned.

Tip č. 2: Areálové pumpy nikdo nekontroluje!

Z hlediska kvality jsou rizikové čerpací stanice v areálech různých podniků, kde mohou pohonné hmoty mnohdy tankovat i zaměstnanci se svými osobními vozy. Tyto pumpy a provozní nádrže nepodléhají žádné kontrole a kvalita jejich obsahu tak může být velmi pochybná. Nemůžete vědět, jestli se zde dbá na pravidelné odkalování a čištění nádrží, přejímku paliva a údržbu veškeré technologie v takové míře jako u profesionálních distributorů. „Renomované sítě čerpacích stanic mají na rozdíl od areálových nádrží propracovanou údržbu, kontrolní systémy i dopravu, a především podléhají kontrole, zda plní normy,“ upozorňuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která firmám poskytuje tankovací karty euroShell a EuroOil. „I když se horší kvalita nemusí bezprostředně ukázat, dlouhodobé tankování z pochybného zdroje se může v budoucnu projevit nutností nákladných oprav. To je právě riziko u areálových pump, kde se zdaleka neprotočí takový objem jako u velkých sítí čerpacích stanic,“ dodává Damir Duraković.

Tip č. 3: Nové značení pohonných hmot i nové palivo E10

V tomto roce nás zřejmě čeká novinka v označení různých druhů paliv na čerpacích stanicích. Již nyní se Natural 95 někdy označuje jako E5. Je to podle 5% podílu biosložky. V Německu a některých dalších zemích Evropy se ale můžete setkat i s E10, který by se měl v příštích letech objevit i v Česku. Jedná se o benzín s 10% podílem biosložky, který však není určen motorům starších vozidel. Aby v tom všem neměl spotřebitel zmatek, vydala Evropská komise již v loni normu, podle které se bude používat jednotné označení pohonných hmot napříč celou Evropou. Každý typ paliva bude značen určitým geometrickým obrazcem. U benzínových paliv je to kruh, u dieselových čtverec, u plynných čtverec stojící na vrcholu. Uvnitř obrazce je pak písmeno označující typ paliva a číslo uvádějící maximální procentuální podíl biosložky nebo označení typu plynu, například CNG. Nafta tedy ponese označení B7. Norma nezakazuje jakékoliv další označení, takže se nemusíme obávat, že by ze stojanů pump zmizel Natural 95, diesel a další marketingové názvy prémiových paliv. Normové značení by mělo usnadnit orientaci řidičů v různých názvech paliv napříč Evropou.

Tip č. 4: Kde tankovat naftu bez biosložky?

Legislativa ukládá přimíchávat do celého ročního objemu benzínu i nafty určitý podíl biosložky. Její neblahý vliv kupříkladu na zanášení vstřikovacích trysek se producenti snaží eliminovat různými aditivy. Na českém trhu však lze i přes povinný podíl tankovat naftu bez biosložky. „Vyšší podíl biosložky v jiných specifických palivech z produktové nabídky umožňuje určitou část produkce dodávat bez biosložky,“ objasňuje Damir Duraković. „Například v síti EuroOil je k dostání stoprocentní bionafta a bioethanol E85, díky čemuž EuroOil jako jediný na trhu může nabízet i běžnou motorovou naftu zcela bez biosložky,“ dodává Damir Duraković.

Tip č. 5: V čem je výhoda prémiových paliv?

Ani prémiová paliva neobsahují biosložku. Figurují v nabídce většiny renomovaných sítí čerpacích stanic. Kromě absence biosložky, která má nepříznivý vliv na vlastnosti paliva a stav některých částí motoru, jsou prémiová paliva nadstandardně aditivovaná. Přínos aditivace spočívá ve zlepšení parametrů pohonné hmoty nad rámec platných technických norem. Prémiový benzín i nafta díky čisticím složkám aditiva odstraňují karbonové úsady a následně udržují v čistotě ventily, vstřikovače a spalovací prostor. Jejich přínosem je rovněž vyšší oktanové číslo benzínu nebo cetanové číslo nafty. Speciální mazací přísady také výrazně snižují třecí ztráty.