V Česku je nejnižší nezaměstnanost ze zemí EU

Míra nezaměstnanosti je důležitým ukazatelem. Vysoká nezaměstnanost má nepříjemné ekonomické a sociální důsledky. Aktuálně je nejnižší nezaměstnanost ze zemí EU v Česku.

V prosinci 2016 činila nezaměstnanost v Evropské unii 9,6 %, což je o 0,6 % méně než v prosinci 2015. Přestože nezaměstnanost v Evropské unii klesla, tak bylo bez práce stále 20,1 miliónů lidí. Vlády všech členských zemí se snaží aktivní politikou zaměstnanosti snižovat počet lidí bez práce. Nízká míra nezaměstnanosti je jedním ze základních cílů všech evropských vlád. Velkým problémem je zejména dlouhodobá nezaměstnanost, kdy je pro daného člověka velmi obtížné najít si práci a vymanit se z kolotoče sociálních dávek.

Česko hraje v zaměstnanosti prim

Měsíční míra nezaměstnanosti je pravidelně publikována Eurostatem, dle tiskové zprávy č. 22/2017 byla v prosinci 2016 nejnižší míra nezaměstnanosti v Česku (3,5 %), v Německu (3,9 %), v Maďarsku (4,5 %), na Maltě (4,5 %), ve Velké Británii (4,8 %), v Nizozemí (5,5 %), v Rumunsku (5,5 %), v Rakousku (5,7 %), v Polsku (5,9 %), v Dánsku (6,2 %), v Lucembursku (6,3 %), v Estonsko (6,7 %), ve Švédsku (6,9 %), v Bulharsku (7,1 %), v Irsku (7,2 %), ve Slovinsku (7,5 %). Nejvyšší míra nezaměstnanosti je v Řecku (23,0 %), ve Španělsku (18,4 %), na Kypru (14,3 %), v Itálii (12,0 %), v Chorvatsku (11,4 %), v Portugalsku (10,2 %), v Lotyšsku (9,8 %), ve Francii (9,6 %), na Slovensku (8,8 %) a ve Finsku (8,7 %).

Kde nezaměstnanost nejvíce vzrostla?

Meziročně míra nezaměstnanosti nejvíce stoupla na Kypru o 1,2 % (z 13,1 % na 14,3 %), v Itálii o 0,4 % (z 11,6 % na 12,0 %), v Estonsku o 0,1 % (z 6,6 % na 6,7 %) a v Dánsku o 0,1 % (z 6,1 % na 6,2 %). V ostatních členských zemích Evropské unie míra nezaměstnanosti klesla. Nejvíce nezaměstnanost klesla v Chorvatsku o 3,6 % (z 15,0 % na 11,4 %), ve Španělsku o 2,3 % (z 20,7 % na 18,4 %) a v Portugalsku o 2,0 % (z 12,2 % na 10,2 %).

Nezaměstnanost mladistvých

V prosinci 2016 bylo v členských zemích Evropské unie bez práce 4,2 miliónů mladých lidí do 25 let. V rámci Evropské unie bylo nezaměstnaných 18,4 % lidé mladistvých. Nejnižší nezaměstnanost mladistvých do 25 let byla v Německu (6,5 %), nejvyšší potom v Řecku (44,2 %), ve Španělsku (42,9 %) a v Itálii (40,1 %).

Rozdíly v nezaměstnanosti v regionech

Nezaměstnanost v jednotlivých krajích nebo regionech se ve všech členských zemích EU liší. Nejnižší míra nezaměstnanosti je zpravidla ve hlavních a velkých městech, kde je více pracovních příležitostí. Regionální politika tedy hraje významnou úlohu i ve snižování nezaměstnanosti v některých krajích.