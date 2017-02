Proč uzavírat smlouvu na dobu neurčitou?

Autor: Petr Gola Rubriky: Zaměstnání zdroj: pixabay.com Zaměstnavatelé mohou se svými zaměstnanci sjednat pracovní smlouvu na dobu určitou. Tento postup však není ve většině případů výhodný. Pro dostatečné ověření schopností zaměstnance stačí sjednání zkušební doby. Práce na dobu určitou může zaměstnance zbytečně svazovat.

Čtěte také Náhrada mzdy po ukončení práce nenáleží

Pokud není pracovní poměr výslovně sjednán na dobu určitou, potom je sjednán na dobu neurčitou. Při sjednání pracovního poměru na dobu určitou skončí pracovní poměr uplynutím času. Pracovní poměr v těchto případech tedy končí, přestože by byl zaměstnanec u smlouvy na dobu neurčitou v "ochranné době".

Praktický příklad

Zaměstnankyně Turečková je těhotná. Pracovní poměr však trvá paní Turečkové do konce února 2017. Pokud by měla paní Turečková uzavřenu pracovní smlouvu na dobu neurčitou, potom by nemohla od zaměstnavatele obdržet výpověď. Dle § 53 zákoníku práce by se totiž nacházela v ochranné lhůtě. Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou však skončí k dohodnutému data bez ohledu na další okolnosti.

Podmínky pro smlouvu na dobu určitou

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout tři roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba tří let, k předchozímu pracovnímu poměr na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

Smlouvu je nutno prodloužit včas

Zaměstnavatelé, kteří se svými zaměstnanci uzavírají smlouvu na dobu určitou, by měli budoucnost zaměstnance ve firmě řešit včas. V případě spokojenosti již alespoň dva měsíce před uplynutím sjednané lhůty uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. Spoléhat se, že je dostatek času a nová smlouva se uzavře dva tři dny před uplynutím lhůty, je špatné řešení. Schopní zaměstnanci mohou mít již dojednanou práci a s uzavřením další smlouvy již nepočítají. V takových případech se může dostat zaměstnavatel do nepříjemné situace, jak pracovní úkoly zvládnout. Najít nového zaměstnance se v současné době nedaří během pár dní a při odchodu zkušeného zaměstnance jsou problémy se zaučením.

Raději volit smlouvu na dobu neurčitou

Smlouva na dobu neurčitou je pro zaměstnance určitou jistotou a známkou toho, že zaměstnavatel s ním počítá. Při kvalitní personální politice, kdy jsou na jednotlivé pracovní pozice vybírání schopní zaměstnance, je vhodnější uzavírat se zaměstnanci rovnou smlouvu na dobu neurčitou se sjednáním zkušební doby než volit smlouvu na dobu určitou. Většina zaměstnanců se následně na práci více soustředí a je v práci více spokojena, což významně ovlivňuje kvalitu práce.