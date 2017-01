Nemocenské dávky v roce 2017

Autor: Petr Gola Rubriky: Pojištění zdroj: pixabay.com Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská), ošetřovné a nemocenská jsou dávky nemocenského pojištění a náleží pouze při splnění zákonných podmínek. Kdo má v roce 2017 nárok na nemocenské dávky? Jak se započítávají výdělky pro výpočet nemocenských dávek?

Zaměstnanci mají nárok na nemocenské dávky, jestliže jejich příjem zakládá účast na nemocenském pojištění. V praxi není tato podmínka splněna při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nebo při práci na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 2 499 Kč a méně. Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na mateřskou a nemocenskou pouze v případě, že jsou účastny na dobrovolném nemocenském pojištění.

Praktický příklad 1)

Paní Šerá pracuje současně pro tři zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč u každého z nich. Protože je měsíční odměna u všech tří různých zaměstnavatelů do limitu pro placení sociálního pojištění, tak není paní Šerá nemocensky pojištěna. Paní Šerá by tedy neměla nárok na žádnou z nemocenských dávek.

Ochranná lhůta

Mateřskou nebo nemocenskou je možno čerpat i po skončení pracovního poměru zakládajícího účast na nemocenském pojištění, jestliže dojde k čerpání této nemocenské dávky v ochranné lhůtě. U mateřské je ochranná lhůta 180 dní po skončení zaměstnaneckého poměru zakládajícího účast na nemocenském pojištění a u nemocenské je 7 denní ochranná lhůta.

Praktický příklad 2)

Pan Král obdržel od zaměstnavatele výpověď, po uplynutí výpovědní lhůty skončí pracovní poměr dne 31. ledna 2017. Pokud pan Král bude v sedmidenní ochranné lhůtě uznán lékařem práce neschopným, tak bude moci od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti pobírat nemocenskou, přestože již nebude v pracovním poměru. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí od 4. dne zaměstnavatel. Náhrada mzdy však náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru.

Redukční hranice v roce 2017

Denní vyměřovací základ, zjednodušeně řečeno průměrná hrubá denní mzda, se při výpočtu nemocenských dávek redukuje. V roce 2017 jsou redukční hranice 942 Kč, 1 412 Kč a 2 824 Kč. V první redukční hranici (do 942 Kč) se ošetřovné a nemocenské počítá z 90 % a mateřská ze 100 %. V druhé redukční hranici (od 942 Kč do 1 412 Kč) se započítávají všechny nemocenské dávky z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 1 412 Kč do 2 824 Kč) se započítávají z 30 %. K dennímu vyměřovacímu základu nad 2 824 Kč se při výpočtu nemocenských dávek v roce 2017 nepřihlíží.